Le frasi più belle di Roberto Mancini: una è scritta nella storia del calcio

Roberto Mancini è uno degli allenatori più importanti a livello calcistico; ecco alcune frasi più belle pronunciate dal tecnico

La recente decisione di dimettersi da tecnico della nazionale ha lasciato tutti, specialmente a livello di tempistiche, senza parole; Roberto Mancini è stato capace, alla guida dell’Italia, di far vivere un vero e proprio sogno ai tifosi azzurri in quel mese dove, attraverso un gioco di spessore, Donnarumma e compagni sono saliti sul tetto d’Europa.

Proprio la vittoria dell’Europeo, però, ha rappresentato l’inizio della fine con la nazionale che ha clamorosamente mancato la qualificazione al Mondiale in Qatar. Indipendentemente da questo obiettivo non raggiunto, Roberto Mancini è senza dubbio uno dei tecnici migliori a livello europeo. Ha lasciato il segno in tutte le squadre allenate e viene ricordato anche per alcune frasi diventate iconiche nel mondo del calcio.

Un modo per capire come Mancini intende il calcio è quello di ricordare una sua frase famosa quando disse “Il calcio è fatto di cervello, non solo di tecnica e qualità“. Dichiarazione grazie alla quale si riesce a capire molto di che allenatore sia Roberto Mancini.

Tra le squadre allenate dall’ex tecnico della nazionale troviamo l’Inter; alla guida dei nerazzurri ha vinto sette trofei (tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppa italiane). Figura, dunque, molto importante per il club milanese a tal punto da aver affermato “Sono orgoglioso di aver cambiato la storia dell’Inter“.

Roberto Mancini, dalla nazionale a Totti: le sue frasi più belle

Come abbiamo detto Mancini si è recentemente dimesso dal ruolo di commissario tecnico della nazionale; alcune sue convocazioni hanno fatto discutere considerando quanto disse in passato “Penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale mentre chi è nato in Italia, anche se ha dei parenti, non lo meriti“. L’ex tecnico dell’Italia ha sempre avuto una forte ammirazione per Francesco Totti “Si tratta di un giocatore tecnicamente straordinario e questo gli consente di fare quelle cose che sta facendo anche alla sua età“. Queste le parole di Mancini quando l’ex capitano della Roma scendeva ancora in campo.

Iconica anche la frase detta nel 2006 quando ammise pubblicamente di aver sbagliato in occasione di una sfida con il Villarreal. Queste le parole di Roberto Mancini “Contro il Villarreal pensavo necessario marcare stretto Riquelme, non l’ho fatto e mi sono pentito. Un giocatore importante va limitato“.

Di Mancini non possiamo non ricordare anche l’elogio a Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter; nel 2013, infatti, disse “Per un campione non può esserci presidente migliore, non solo tifa per te ma ti concede qualcosa più del normale“.

In precedenza abbiamo giustamente sottolineato l’importante di Roberto Mancini come allenatore dell’Inter; non possiamo, allora, non concludere questo viaggio nelle frasi più belle dell’allenatore con una dichiarazione proprio nei confronti del club nerazzurro. Nel 2009 disse “Molti la chiamano Inter, io preferisco chiamarla internazionale: un nome un obiettivo“. Dichiarazione che fa anche capire come il tecnico si sia sempre integrato all’interno dell’ambiente nerazzurro; allenatore forte, capace di vincere tanti trofei e che sarà ricordato anche per alcune sue frasi rimaste incise all’interno del panorama calcistico.