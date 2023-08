Svolta Nuno Taveres, si sblocca la cessione dall’Arsenal

Accostato nei giorni scorsi all’Inter, Nuno Tavares sembra essere vicino alla cessione a titolo definitivo

Novità in vista sul fronte Nuno Tavares, il terzino sinistro in uscita dall’Arsenal. Il portoghese, nonostante alcuni contatti intrattenuti con l’Inter, non approderà in Italia. Nel suo futuro con molta probabilità vi sarà ancora la Premier League dopo l’unica stagione disputata con i ‘Gunners’ prima del prestito della scorsa annata al Marsiglia.

Il calciatore ex Benfica era finito ai margini della rosa allenata da Mikel Arteta. Uno status che aveva inizialmente avvicinato l’Inter al portoghese, dinnanzi ad una valutazione da 15 milioni di euro fatta dagli inglesi per il suo cartellino. A frenare i nerazzurri, oltre alle difficoltà iniziali a cedere Robin Gosens, è stato in un secondo momento l’affondo del club di Viale della Liberazione nei confronti di Carlos Augusto una volta definito il passaggio del tedesco all’Union Berlino.

Proprio dalla Bundesliga erano partiti dei timidi sondaggi nei confronti dello stesso Nuno Tavares, successivamente frenati dalla concorrenza della Premier League. Infatti, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta formale all’Arsenal per ottenere a titolo definitivo il cartellino del portoghese. Operazione che sembra essere ben indirizzata, ma sulla quale ancora le parti stanno lavorando alla ricerca di un’intesa totale.

Calciomercato Inter, il punto dopo l’arrivo di Carlos Augusto

Sebbene il sondaggio effettuato con l’Arsenal, con l’acquisto di Carlos Augusto l’Inter ha completato gli arrivi sulle corsie laterali.

Il club nerazzurro, che ha già ceduto Gosens, dovrà cercare di piazzare in uscita un altro esterno come Valentino Lazaro, rientrato del prestito annuale al Torino. In merito alle priorità di mercato fissate da Simone Inzaghi, in cima alla lista dei desideri rimane un difensore centrale che possa completare numericamente il reparto. Dopo aver deciso di abbandonare la pista Samardzic, l’Inter potrebbe investire il bottino destinato inizialmente al centrocampista dell’Udinese su un difensore di alto livello e tenere Sensi in mezzo al campo. Come riportato nelle ultime ore, per il reparto arretrato, si è improvvisamente scaldato il nome di Benjamin Pavard.