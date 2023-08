Niente Milan, vuole solo i giallorossi: decisione presa

Il Milan vede sfumare il possibile ultimo colpo di mercato, il giocatore vede solo giallorosso: beffa rossonera

Un mercato davvero intrigante, quello che ha condotto il Milan in questa sessione di trasferimenti estiva, con tanti acquisti e soprattutto di profili interessanti e dal potenziale tutto da scoprire. La compagine rossonera si è guadagnata la palma di società più brillante in sede di trattative e ora c’è grande curiosità su cosa la formazione di Pioli saprà fare tra campionato e Champions League.

Al tecnico, il compito di trovare la miglior coesione possibile con tanti elementi nuovi e da inserire in una squadra rivoluzionata. Qualche difficoltà in effetti nel precampionato c’è stata, preventivabile, ma il materiale su cui lavorare c’è.

Le criticità principali sono arrivate dalla produzione offensiva, non particolarmente efficace. Ecco perché, dopo gli approdi di Pulisic, Chukwueze e Okafor per dare alternative e fantasia, occorrerebbe un altro tassello nel reparto avanzato, per chiudere il cerchio in maniera definitiva. La dirigenza si sta guardando intorno per piazzare quest’ultimo colpo, ma uno degli obiettivi principali in questa fase sembra ormai lontano.

Milan, Ekitike ha scelto il suo futuro e parla giallorosso

Il Milan aveva messo nel mirino, tra gli altri, Hugo Ekitike, promettente attaccante francese del Psg, destinato a lasciare i parigini per la difficoltà di trovare spazio. Ma il giocatore ha le idee piuttosto chiare e non prevedono il Milan.

Cercato anche dall’Eintracht Francoforte, con il Psg che sperava di poterlo inserire in una trattativa per Kolo Muani, Ekitike avrebbe fatto sapere al club, secondo ‘L’Equipe’, di avere una destinazione favorita in mente e quella è il Lens. I giallorossi si sono classificati al secondo posto nella scorsa Ligue 1 e giocheranno in Champions League, dando così la possibilità a Ekitike di mettersi alla prova sul palcoscenico continentale ma rimanendo in patria.