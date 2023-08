Real sotto choc per la rottura del crociato: ma il sostituto è già pronto

Un grave infortunio al ginocchio nella sessione odierna di allenamento per il portiere belga del Real Madrid

Il campionato è alle porte. Tra soltanto due giorni la squadra di Carlo Ancelotti esordirà ne La Liga 2023/2024 contro l’Athletic Bilbao, e dovrà farlo senza uno degli uomini più importanti della squadra.

Il ginocchio ha fatto crack. Come riportato da ‘Revelo’, il portiere ha lasciato l’allenamento della formazione madrilena in lacrime. Infortunio grave per Courtois che sarà operato a seguito della rottura del legamento crociato e lascerà un pesante vuoto nella formazione del Real. I blancos, rimasti orfani di uno degli uomini più importanti della stellare rosa, saranno costretti a tuffarsi nel calciomercato alla ricerca di un degno sostituto. E in tempi brevi, visto che tra due giorni, sabato 12 agosto, ci sarà l’esordio in campionato, nella insidiosa trasferta di Bilbao. Un duro colpo che cambia completamente i piani di Ancelotti e stravolge gli equilibri ai blocchi di partenza.

Da Mamardashvli a De Gea, chi può finire nel mirino del Real

Il gravissimo infortunio di Thibaut Courtois costringerà il Real Madrid a muoversi in fretta alla ricerca del suo sostituto.

Nonostante il belga, tra i portieri più decisivi del mondo, non sia assolutamente facile da rimpiazzare, Carlo Ancelotti spera di avere a disposizione a breve un nome di livello per la porta. E la società potrebbe accontentarlo con Mamardashvli, portiere del Valencia che ha fatto molto bene nella scorsa stagione contribuendo alla salvezza della squadra. Come riporta ‘El Chiringuito’, il Real lo avrebbe messo in cima alle sue preferenze. Potrebbe tornare di moda anche Unai Simon, portiere dell’Athletic Bilbao che era stato anche cercato da squadre italiane. Il numero uno della nazionale spagnola garantirebbe sicurezza tra i pali e grande reattività, ma non sarà facile convincere la dirigenza basca, che chiede una cifra importante per liberarlo. Più semplici le piste che portano a Kepa, portiere del Chelsea cercato anche dal Bayern Monaco, o Keylor Navas, ritornato al Psg dopo il prestito al Nottingham Forest. Infine da non trascurare la soluzione che porta a David De Gea, rimasto svincolato dopo la fine della sua storia con il Manchester United.