La Juve negli Stati Uniti, non solo calcio giocato: tra moda, gaming e l’incontro coi Lakers

Si è chiuso a Orlando, in Florida, lo Juventus Summer Tour 2023 con la sfida tra Juventus e Real Madrid. L’altra gara giocata oltreoceano ha visto la Juve affrontare il Milan

La tournée americana della Juventus però non ha solo coinvolto i bianconeri all’interno del rettangolo verde, ma anche con diverse iniziative extra-campo. Il tour estivo ha visto il brand bianconero immergersi in altri mondi, su tutti moda, gaming e pallacanestro.

Per ciò che riguarda il mondo della moda, la Juventus ha stretto una partnership con 032c, brand e rivista di moda berlinese. La sinergia tra i due brand ha prodotto delle maglie bianconere a edizione limitata, che hanno infiammato – è il caso di dirlo – sin da subito i tifosi juventini. La collezione è esclusiva e a edizione limitata. Punti focali di questa partnership sono stati la comune passione per l’autenticità e la creatività. Al centro di tutto c’è la prima maglia, poi un cappello e una sciarpa. La collezione si contraddistingue per l’iconica fiamma simbolo di 032c, che ben rappresenta la passione dei tifosi juventini.

La collezione è stata lanciata a Los Angeles, in uno dei principali eventi del tour della Juventus, a cui hanno partecipato Federico Gatti, Moise Kean, Paul Pogba e Dušan Vlahović, oltre ai volti più celebri della scena fashion di LA. Ha spiegato in tale occasione Mike Armstrong, Chief Marketing and Communications Officer della Juventus: “Siamo entusiasti della collaborazione con un brand innovativo come 032c. Sappiamo che i giovani si avvicinano allo sport in modi nuovi rispetto al passato e insieme alla moda questi due mondi si intersecano nella cultura giovanile”.

Juventus negli USA: gaming, partite a FIFA … e Lakers

La Juventus guarda ai giovani non solo attraverso le nuove frontiere della moda, ma anche volgendo il proprio interesse ad un mondo enorme che appassiona sempre più, quello del gaming.

I giovani Dean Huijsen, Matias Soulé, Samuel Iling-Junior, Kenan Yildiz e il leggermente più maturo Weston McKennie e hanno vissuto un pomeriggio entusiasmante presso la sede di FaZe Clan, per mostrare le loro abilità su EA FIFA 23, simulatore di calcio digitale. La Juventus ha stretto una collaborazione con FaZe Clan, colosso globale dell’esports e dell’intrattenimento.

Durante le partite lo spirito di competizione ha riempito la gaming room, con Iling-Junior e McKennie, che hanno celebrato la vittoria finale. Questa unione vuole colmare il divario tra due mondi apparentemente diversi, mostrando il potenziale per futuri incroci tra sport tradizionali ed esports.

La Juventus, come oramai si è capito, travalica lo sport per affacciarsi in universi nuovi. Restando però legati all’ambito delle discipline sportive, è importante sottolineare un’altra grande tappa a stelle e strisce. La Juventus negli USA ha fatto visita ai Los Angeles Lakers, una delle franchigie di pallacanestro più importanti di sempre. Protagonisti del “crossover” tra prato verde e parquet, Paul Pogba e Jaxson Hayes. Dopo gli immancabili convenevoli con lo scambio di maglia (e canotta) di rito, i due giocatori si sono sfidati in una challenge, tra tiri liberi e rotazioni della palla a spicchi sulle dita. Per la cronaca, il Polpo ha vinto contro il collega cestista.

Un tour quindi ricco di attività e appuntamenti extra-campo per la Juventus, che vuole crescere anche oltreoceano, scavalcando anche i confini dello sport.