Handanovic e la Serie A, non è ancora finita

Un club starebbe valutando il profilo dell’esperto portiere, svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Inter

Esperienza, attitudine alla vittoria e voglia di mettersi in gioco, questo è il suo bigliettino da visita. Un profilo importante che potrebbe tornare utile a molte squadre di Serie A, tra cui una in particolare.

La Lazio potrebbe essere la prossima tappa nella carriera di Samir Handanovic. L’esperto portiere, rimasto svincolato dopo la fine della sua avventura con l‘Inter, è ancora alla ricerca di una squadra. E potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri, che vuole un nome importante da affiancare a Ivan Provedel come secondo portiere. Per lo sloveno, che ha salutato Milano dopo 11 anni, si tratterebbe di un ritorno. Nella stagione 2005/2006 Handanovic aveva infatti vestito la maglia biancoceleste, facendo registrare una presenza in campo. Il portiere era infatti all’inizio della sua lunga carriera, e il club di Claudio Lotito diede fiducia al giovane Samir.

Handanovic (o Ronnow) solo se parte Maximiano

C’è però una condizione necessaria per l’arrivo di Samir Handanovic alla corte di Maurizio Sarri, ovvero la partenza di Luis Maximiano.

Il portiere spagnolo, arrivato a Roma nella scorsa estate per la cifra importante di 10 milioni, non ha convinto la dirigenza biancoceleste, e potrebbe tornare in Spagna, dove è corteggiato da più di un club. Su tutti l’Almeria, che sta preparando un’offerta da recapitare a Claudio Lotito. L’uscita di Maximiano, che sembra molto probabile, aprirebbe la strada a un rinforzo di esperienza tra i pali. Oltre a Samir Handanovic, la Lazio sta valutando anche il profilo di Frederik Ronnow. Danese, classe 1992, è sul taccuino dei dirigenti biancocelesti, che lo tengono in considerazione in caso di uscita dello spagnolo.