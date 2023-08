Attacco pesantissimo: “Da 20 giorni prendono per il c…”

Le parole del Ds su una delle trattative più calde di questa sessione di calciomercato

Un messaggio chiaro che potrebbe sancire la fine dei negoziati tra le due società per il giovane centrocampista.

Samuele Ricci e la Lazio. Una telenovela che ci ha tenuto compagnia tutta l’estate e che a più riprese sembrava poter essere vicina alla conclusione. Oggi, forse, le parole del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati chiudono le porte alla buona riuscita dell’operazione. Si perchè, come sottolineato dall’uomo mercato dei granata, non ci sarebbero stati più contatti negli ultimi venti giorni tra le due società. Una situazione di stallo che starebbe innervosendo la società di Urbano Cairo, in attesa di una proposta valida per intavolare una vera trattativa.

Le parole di Vagnati sul caso Ricci

Il ds Vagnati, intervenuto ai microfoni di ‘Tag 24’, ha chiarito la situazione Samuele Ricci.

Il centrocampista italiano, oggetto del desiderio di Maurizio Sarri che vorrebbe farne il faro del suo centrocampo, è stato a più riprese accostato ai biancocelesti. Le dichiarazioni del dirigente granata tuttavia lasciano spazio a poche interpretazioni: “La Lazio mi aveva chiamato 20 giorni fa ma poi non si è più fatta sentire. È da 20 giorni che prendono per il c…”. Un comportamento non gradito da Vagnati, che senza mezzi termini ha voluto chiarire una volta per tutte una delle vicende più complicate di questo calciomercato. Sul finire del suo intervento ha poi aggiunto “Il ragazzo resta con noi”, chiudendo forse definitivamente la porta a Sarri e Lotito.