Addio Roma e sostituto Matic: arriva il primo si

Il calciatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento

Un colpo che si potrebbe fare solo in caso di partenza di Nemanja Matic, tentato fortemente da una squadra di Ligue 1.

Il nome nuovo per il centrocampo della Roma potrebbe essere quello di Leandro Paredes. Già nella capitale tra il 2014 e il 2017, il centrocampista del Psg, fuori dai piani tecnici di Luis Enrique, potrebbe tornare di moda in quel di Trigoria. E il calciatore, come riporta Matteo Moretto, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia e nella Capitale, dove spera di rilanciarsi dopo la deludente stagione con la maglia della Juventus. In giallorosso l’argentino potrebbe ritrovare minuti e fiducia, riconquistando il pubblico dell’Olimpico che tanto ne aveva apprezzato lo spirito e le qualità.

Paredes-Roma solo se parte Matic

Il possibile ritorno a Roma di Leandro Paredes è chiaramente vincolato al futuro di Nemanja Matic.

Se l’argentino gradirebbe un eventuale ritorno in Italia, questa volta nella Capitale, è invece da monitorare la situazione riguardante Nemanja Matic. Dopo una stagione estremamente positiva dove il calciatore serbo è stato uno dei migliori, il futuro potrebbe non essere a tinte giallorosse. Il giocatore starebbe pensando all’addio, con una squadra di Ligue 1 in pressing per convincerlo. Si tratta del Rennes, che vorrebbe fortemente il centrocampista ex United e potrebbe arrivare ad offrire la cifra richiesta dalla Roma, 8 milioni. Una trattativa inaspettata e che potrebbe portare a scenari sorprendenti a pochi giorni dall’inizio del campionato. Paredes o Matic, il mercato della Roma è più che mai nel vivo.