Rispunta l’esonero di Allegri: aut aut Juve al tecnico

Giuntoli e la società al lavoro per accontentare il livornese. Il grande regalo si chiama Romelu Lukaku. Ecco, però, cosa pretendono

Con tutte le difficoltà del caso, vedi il capitolo cessioni, Giuntoli vuole creare una Juventus quanto più a immagine e somiglianza di Massimiliano Allegri. Una squadra fisica, esperta, pronta insomma a giocare subito per lo Scudetto. Lo conferma la volontà di mettere le mani su Lukaku, la richiesta numero uno del tecnico.

Non solo dare, la Juve vorrà anche avere da Allegri. Avere una partenza sprint, perché quelle deludenti delle ultime due stagioni hanno immediatamente pregiudicato la corsa al titolo. Serve, quindi, un avvio deciso per dare entusiasmo all’ambiente e non perdere di vista il massimo obiettivo.

Serve? La Juve lo pretende. In caso contrario, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ stamane, il club bianconero prenderebbe in seria considerazione l’esonero del livornese, sempre blindato da un ricco contratto in scadenza a giugno 2025. Quello ad Allegri, insomma, è un vero e proprio aut aut: se la squadra non parte forte, perdendo subito punti importanti, ecco che Giuntoli e soci ricorrerebbero alle maniere drastiche. Al licenziamento del tecnico…