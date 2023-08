Sassuolo, che sgambetto alla Juve: soffiato un giovane bomber fortissimo

Il Sassuolo sta per chiudere il colpo per un giovane attaccante di talento che da tempo era nel mirino anche della Juventus.

Nuove grandi novità in sede di calciomercato, con il Sassuolo di Alessio Dionisi che è pronto a cambiare il proprio attacco acquistando un giovane dal sicuro avvenire. La Juventus aveva messo le mani su di lui, ma ora è difficile che possa approdare a Torino.

La grande estate italiana nel Mondiale Under 20 e nell’Europeo Under 19 ha messo in luce tanti talenti e questi grandi risultati sono giunti anche per merito di Luca Lipani.

Calciomercato Sassuolo, preso Lipani del Genoa: Juventus beffata

Stando a quanto riportato da Sky Sport sembra ormai solo questione di poche ora l’ufficialità per il passaggio di Lipani dal Genoa al Sassuolo. L’attaccante è un classe 2005 e quest’estate prima è stato un prezioso rincalzo nell’avventura dell’Italia Under 20 nel Mondiale in Argentina, dove ha giocato cinque spezzoni di partita, e poco dopo a Malta ha vinto l’Europeo con la selezione Under 19.

Nel torneo continentale ha avuto un ruolo più importante, segnando anche due reti, la prima inutile nella pesante sconfitta per 5-1 con il Portogallo e poi il punto determinante per il 3-2 con la Spagna in semifinale. La Juventus avrebbe voluto chiudere la trattativa con il Genoa, ma sarà il Sassuolo a trovare l’accordo definitivo per portare Lipani in Emilia per la stagione 2023-24 e ora si tratta direttamente con il giocatore per il suo contratto.