Il Psg paga la clausola: ecco l’erede di Mbappe

Accelerata del club francese per mettere le mani sul giocatore. Il nuovo attaccante può arrivare già nelle prossime ore

Il Psg ha deciso di regalarsi il nuovo attaccante, che possa raccogliere l’eredità di Kylian Mbappe.

La situazione legata al calciatore francese resta complicata e un addio è sempre più probabile. Il club parigini così ha deciso di accelerare per Ousmane Dembele, tanto che il suo acquisto sarebbe davvero immediato. Ormai sia in Francia che in Spagna non hanno dubbi: l’affare è davvero in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Barcellona, il Psg paga la clausola di Dembele

Il Barcellona – come riporta AS – appare rassegnato a perdere il giocatore. Il Psg – si legge – ha chiesto il permesso di trattare con Dembele, intenzionato ad accettare la proposta parigina. Nelle casse dei blaugrana entreranno così i 50 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il Psg, infatti, non ha alternative: solo così può strappare il giocatore al Barcellona, che non ha alcuna intenzione di trattare. C’è una piccola speranza per i blaugrana: il tempo, infatti, gioca a favore degli spagnoli. Se il Psg non dovesse riuscire a chiudere entro il 31 luglio, dal 1° agosto, la clausola diventerebbe da 100 milioni di euro. Ricordiamo che il Barcellona incasserà solo il 75% della somma, il restante 25% andrà nelle tasche di Dembele.