Blitz di Giuntoli a Londra per Lukaku: coinvolto Vlahovic

Mentre la Juventus lavora in campo nella tournée americana, Cristiano Giuntoli pensa al mercato. Nel mirino il solito Romelu Lukaku ma servono le cessioni

Il mercato dei grandi attaccanti continua a catalizzare l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. In casa Juventus in particolare non mancano i rumors tra il destino di Vlahovic e quel mirino sempre puntato su Romelu Lukaku, centravanti ancora a caccia di squadra dopo quanto accaduto con l’Inter.

Assodata anche l’esclusione da parte della UEFA, la Juventus può tornare a focalizzarsi sul mercato, che in entrata passa inevitabilmente anche dalle uscite e dall’attenzione ai conti. Cristiano Giuntoli è infatti tornato in Italia col chiaro obiettivo di dire la sua, mentre la squadra sul campo lavora negli USA per la tournée.

Il dirigente juventino dovrà quindi delineare le prossime mosse che passano anche dalle cessioni vista l’esclusione dall’Europa che ha un impatto pari a circa 80 milioni di ricavi in meno. Serve quindi ossigeno alle casse prima di finanziare il mercato in entrata dove l’obiettivo offensivo resta lo stesso Lukaku.

Calciomercato Juventus, riparte la missione Lukaku: coinvolto anche Vlahovic

L’affare Lukaku resta comunque legato alla partenza eventuale di Vlahovic, per il quale la Juventus gradirebbe non meno di 75 milioni di euro.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione evidenziando come per Big Rom con i ‘Blues’ la Juve parta da una proposta di 40 milioni, ma hanno chiesto ai londinesi di aspettare almeno questa settimana.

Pare infatti che Giuntoli possa fermarsi a Londra per fare il punto della situazione, provando ad inserire lo stesso Dusan Vlahovic nella trattativa col Chelsea, il tutto con l’auspicio di portare a compimento il colpo Lukaku in una decina di giorni.

Un valzer di attaccanti complesso ed articolato, che però col mese di agosto dovrà iniziare a trovare i propri incastri. Dal punto di vista delle cessioni inoltre Giuntoli lavora su tutto il territorio britannico per altri addii utili come quello di Zakaria, senza dimenticare McKennie.