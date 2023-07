Doppia pesante tegola: lungo stop per due titolari

Doppia pesante tegola nel ritiro pre-campionato: doppio infortunio e lungo stop per due possibili titolari

La stagione parte come peggio non potrebbe: doppio grave infortunio e due titolari devono fermarsi per qualche mese.

Il Cagliari non si aspettava certo che il ritorno in Serie A partisse in questo modo e, invece, Claudio Ranieri dovrà fare i conti con lo stop prolungato di Gianluca Lapadula e Marko Rog. Il comunicato diramato dalla società sarda lascia poco spazio alle interpretazioni. L’attaccante si è operato quest’oggi dopo che alcuni esami avevano evidenziato “un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra”. L’intervento è stato eseguito dal professor Attilio Santucci e dal dott. Fabrizio Forconi, ed è perfettamente riuscito.

Cagliari, infortunio per Lapadula e Rog: i tempi di recupero

Ancora peggio è andato al centrocampista croato, infortunatosi nel corso dell’amichevole di ieri contro la Roma Under 19. Il calciatore ex Napoli si è sottoposto quest’oggi agli accertamenti di rito per valutare il problema al ginocchio sinistro e gli esami hanno riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore.

Una vera mazzata per il calciatore che in passato per ben due volte ha subito un infortunio al legamento crociato del ginocchio destro. Questa volta è l’altro ad essersi fatto male e si prevede uno stop di diversi mesi prima di rivederlo in campo.