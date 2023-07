Di Francesco, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Nuova avventura in panchina per Di Francesco; l’attuale tecnico del Frosinone ha avuta una carriera da centrocampista.

Il Frosinone, nella scorsa stagione, ha dominato il campionato di Serie B ottenendo una meritatissima promozione. Un salto di categoria che ha avuto, tra i principali protagonisti, Fabio Grosso; il tecnico ha permesso al club di vivere una stagione straordinaria.

Ora, l’obiettivo del Frosinone è, senza nessun dubbio, quello di salvarsi; mantenere la categoria non sarà per nulla semplice e l’inizio di campionato rischia di complicare le cose. Le prima due giornate, infatti, vedranno il Frosinone ospitare Napoli e Atalanta, due squadre con un potenziale offensivo decisamente alto.

Il club neopromosso, guidato da Di Francesco, ha bisogno di prepararsi nel migliore dei modi per provare (fin da subito) a conquistare qui punti che possono risultare decisivi per la salvezza. Abbiamo detto di come il tecnico del Frosinone sia Di Francesco; scelta che suscita curiosità viste le ultime avventure, da allenatore, dell’ex tecnico della Roma.

In che ruolo ha giocato Di Francesco?

Di Francesco, dunque, è pronto a vivere una nuova avventura con l’obiettivo di portare il Frosinone alla salvezza; il tecnico, in passato, è stato un centrocampista che poteva giocare sia in mezzo sia come mezzala.

Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non ricordare la corsa, il dinamismo e la capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria; tecnicamente valido, il suo contributo in mezzo al campo è sempre stato fondamentale per le sue squadre.

In che squadre ha giocato Di Francesco?

Abbiamo detto di come Di Francesco sia stato un centrocampista; la sua carriera calcistica è iniziata nelle giovani dell’Empoli; grazie al club toscano esordisce anche in Serie A. Nell’Empoli deve fronteggiare una doppia retrocessione. Terminata l’esperienza con il club toscano si trasferisce alla Lucchese dove inizia a mettere in mostra le sue qualità.

Nel 1995 si trasferisce al Piacenza; esperienza sicuramente positiva dal momento che, in due anni, riesce a conquistare (per due volte) la massima permanenza in Serie A. Il salto di qualità arriva nell’estate del 1997 quando si trasferisce a Roma dove resta quattro anni; nella capitale realizza, in totale, sedici gol e otto assist andando anche a vincere il campionato italiano con i giallorossi.

Nel 2001 torna al Piacenza; nelle due esperienza con il club mette a segno, in totale, diciotto gol. Al Piacenza, dunque, ha vissuto il suo miglior periodo dal punto di vista realizzativo. Le sue ultime esperienze da calciatore le vive con la maglia dell’Ancona e del Perugia. Decide di appendere gli scarpini al chiodo nel 2005; una carriera, quella di Di Francesco, che ha vissuto il suo punto più alto con la maglia della Roma dove è riuscito a togliere una grandissima soddisfazione.

Quanti titoli ha vinto Di Francesco da calciatore?

La bacheca di Eusebio Di Francesco non è poi così ricca; l’attuale tecnico del Frosinone, da calciatore, ha vinto un scudetto con la Roma nella stagione 2000/2001. Annata indimenticabile per i tifosi giallorossi che riuscirono a tornare sul tetto d’Italia.

Di Francesco, con la Roma, ha anche sfiorato l’impresa in Champions League; arrivato fino in semifinale, l’allenatore ha dovuto alzare bandiera bianca nel doppio confronto con il Liverpool. Rammarico per come è stata impostata la gara di andata.

Con il Frosinone è praticamente impossibile immaginare che Di Francesco possa vincere un trofeo ma, nei prossimi anni, il tecnico potrebbe avere un’altra grande chance come quella avuta nella capitale.