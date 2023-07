L’Inter è senza numero nove: Lautaro è la certezza e poi quante incognite

A meno di un mese dall’inizio della Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi è ancora a caccia di un centravanti puro in questa finestra estiva di calciomercato: le ultimissime notizie

L’Inter di Simone Inzaghi, attualmente in Giappone, è al lavoro in vista dell’inizio del prossimo campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla finalissima di Champions League persa contro il Manchester City, stanno vivendo una vera e propria rivoluzione in questa estate di calciomercato.

In attacco ad esempio, Edin Dzeko, bomber bosniaco, in scadenza di contratto, ha scelto di condividere il progetto tecnico del Fenerbahce in Turchia dopo due stagioni in nerazzurro dove ha mostrato una classe innata. Non solo, Romelu Lukaku, centravanti belga, ha commesso un passo falso nei confronti dell’Inter e ora la società meneghina ha chiuso al suo ritorno. Un tradimento che non è andato giù in Viale della Liberazione e che ha aperto mille interrogativi su quello che sarà il reparto offensivo dei nerazzurri nella prossima stagione. Le uniche due certezze sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il primo ha guadagnato anche i gradi di capitano, mentre il secondo, arrivato a parametro zero, è pronto a mettersi in mostra dopo l’esperienza in Bundesliga.

Quanti interrogativi nell’attacco dell’Inter: che cosa succede ora

Non abbiamo menzionato Joaquin Correa perché l’attaccante argentino è da tempo sulla lista dei trasferimenti, ma non arrivano le offerte giuste in casa Inter che siano in grado di soddisfare la dirigenza della società nerazzurra. In entrata invece, i nomi sono diversi. Balogun è la grande suggestione. Giovane, con grande fisico, l’attaccante dell’Arsenal ha una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro e sarebbe disponibile ad un trasferimento all’estero.

Attenzione anche ad Alvaro Morata, bomber che piace a Simone Inzaghi per le sue qualità e la sua duttilità. Infine, si parla anche di altri nomi sullo sfondo. Uno su tutti risponde al profilo di Beto Betuncal, attaccante dell’Udinese e numero nove vero e proprio che però non ha esperienza in un top club.