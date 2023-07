Lukaku alla Juve, accusa pesante: “Vogliono solo danneggiare l’Inter”

Attacco alla Juventus per quel che sta accadendo con Lukaku: dal fronte Inter la frecciata è chiara

La sera del 4 aprile, al termine della semifinale di andata tra Juventus e Inter, immaginare quel che sta accadendo oggi con Romelu Lukaku era praticamente impossibile.

Dai nerazzurri ai bianconeri, il belga potrebbe compiere – via Chelsea – il grande tradimento. È questo lo scenario emerso nelle scorse settimane, quando l’attaccante ha mandato su tutte le furie i nerazzurri (da dirigenti a tifosi, passando per staff tecnico e compagni) aprendo ad un suo approdo alla Juventus.

Oggi, al contrario di allora, è (quasi) impossibile ipotizzare un nuovo clamoroso ribaltone e vedere ancora Lukaku con la maglia dell’Inter. Porta chiusa per il belga da parte un po’ di tutti, tifosi in primis. L’ex idolo della Curva Nord, già perdonato dopo la ‘fuga’ al Chelsea, difficilmente riuscirà a ricucire lo strappo e, intanto, il suo destino è ancora tutto da scrivere.

La Juventus attende di capire il futuro di Vlahovic e senza cessione del serbo non può portare al traguardo l’eventuale trattativa per Lukaku che, al momento, non vuole ascoltare le sirene che arrivano dall’Arabia Saudita. Proprio sul belga e su quanto accaduto si è espresso in maniera molto netta l’ex presidente interista Massimo Moratti.

Juventus-Lukaku, Moratti duro: “Vogliono danneggiare l’Inter”

Moratti, che non ha mai risparmiato frecciate ai rivali di sempre della Juventus, commenta nel corso di un’intervista a ‘sportpaper.it’, il caso Lukaku.

L’ex numero uno nerazzurro afferma di essere rimasto sorpreso da quanto accaduto e poi analizza la strategia dei bianconeri: “È normale che la Juventus voglia Lukaku, tra gli obiettivi dei bianconeri c’è danneggiare l’Inter“.

Moratti, inoltre, non trova nulla di strano nel comportamento dei tifosi che hanno scaricato Lukaku dopo le voci sul suo ‘flirt’ con la Juventus: “Giustamente i tifosi sono arrabbiati per la decisione di Lukaku, proprio perché si tratta di una sua decisione. Ciò li ha sorpresi e indispettiti”.

Da qui la chiusura netta verso il belga che, questa volta, difficilmente riuscirà a trovare il perdono da parte del popolo nerazzurro. Il suo futuro, se non juventino, sarà comunque lontano dall’Inter.