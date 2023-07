I difensori più forti della storia del Napoli

Kim, nonostante sia stato una sola stagione, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli. Insieme a lui altri difensori.

Il Napoli, nell’ultima stagione, ha vinto il campionato andando a dominare la Serie A dalla prima giornata quando ha fatto capire che non ci sarebbe stato niente da fare per gli avversari.

Merito va anche all’ossatura difensiva con il Napoli che, grazie ad uno straordinario Kim, ha subito veramente poco dagli avversari.

A proposito del centrale sudcoreano; le sue prestazioni sono state a dir poco perfette con il difensore ad entrare da subito nel cuore dei tifosi partenopei. Nella storia del Napoli, però, ci sono stati altri centrali capace di lasciare un segno importante per questo club.

Ciro Ferrara

Iniziamo questa speciale classifica da Ciro Ferrara, uno dei difensori più forti della sua epoca e che in carriera ha indossato la maglia del Napoli e della Juventus. Con i partenopei ha avuto il merito di vincere ben quattro trofei tra cui due campionati.

E’ stato un difensore fortissimo; abile fisicamente e nel gioco aereo era molto abile nella marcatura. Quello che sorprendeva, quando scendeva in campo, la sua personalità e il suo carisma.

Raul Albiol

Ha vestito la maglia del Napoli dal 2013 al 2019 riuscendo ad entrare, in pochissimo tempo, nel cuore dei tifosi partenopei; Albiol, in maglia Napoli, ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Molto abile nell’uno contro uno e nel gioco aereo poteva anche ricoprire, in caso di estrema necessità, il ruolo di terzino anche se le prestazioni migliori sono arrivate da centrale difensivo.

Kalidou Koulibaly

La sua cessione aveva portato sconforto nella tifoseria partenopea che, però, non sapeva dell’arrivo di Kim capace di entrare nel cuore del popolo napoletano in pochissimo tempo. Per quanto riguarda Koulibaly è stato uno dei centrali difensivi più forti ad aver vestito la maglia del Napoli.

Forza atletica, abilità nel gioco aereo, nella marcatura e anche una buonissima velocità. Superare nell’uno contro uno Koulibaly era praticamente impossibile con il centrale che non sarà mai dimenticato dal popolo partenopeo.

Fabio Cannavaro

Campione del mondo con l’Italia nel 2006, Fabio Cannavaro ha difeso i colori partenopei dal 1992 al 1995. E’ stato uno dei difensori più forti della sua epoca, abile nell’uno contro uno e nel gioco aereo aveva un senso della posizione che in pochi possedevano.

Tra le sue caratteristiche principali dobbiamo sottolineare anche la velocità e la capacità di diventare leader all’interno dello spogliatoio. Difensore impossibile da dimenticare.

Paolo Cannavaro

Il fratello di Fabio Cannavaro, Paolo, ha vissuto due esperienze al Napoli anche se quella da ricordare è la seconda con il giocatore che ha vestito la maglia partenopea dal 2006 al 2014 riuscendo a vincere una Coppa Italia.

Paolo Cannavaro poteva giocare sia in una difesa a tre sia una difesa a quattro; abile fisicamente, riusciva a guidare la retroguardia con grande personalità.

Kim Min-jae

Concludiamo questa speciale classifica con il centrale difensivo dell’ultimo scudetto; stiamo parlando di Kim ceduto, in questa sessione di mercato, al Bayern Monaco. Nonostante sia rimasto una sola stagione è comunque riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi partenopei grazie ad una serie di prestazioni di altissimo livello.

Difensore completo: forte fisicamente, abile nel gioco aereo, perfetto in marcatura e in velocità. Nel Napoli si sganciava molto spesso palla al piede per fornire una soluzione in più dal punto di vista offensivo nella costruzione dell’azione. La cosa, forse, più sorprendente di tutte è stata la sua personalità e il fatto di diventare, in breve, un punto di riferimento per i propri compagni.