I numeri 10 più forti della storia della Roma: dopo Totti c’è lui

Totti è stato l’ultimo numero dieci nella storia della Roma; un giocatore a dir poco straordinario che i tifosi non possono dimenticare.

La Roma, nelle ultime stagioni, ha avuto un numero dieci a dir poco indimenticabile; stiamo parlando di Francesco Totti, capitano, leggenda e giocatore a cui i tifosi giallorossi sono legatissimi.

Giocatore che ha fatto la storia del club capitolino e che avrebbe potuto vincere molto di più ma ha preferito legare la sua storia calcistica alla maglia del suo cuore. Totti è stata una delle ultime bandiere del calcio italiano.

Da dopo il ritiro, la Roma non ha più avuto un numero dieci ma la situazione potrebbe presto cambiare; non è da escludere, infatti, che Dybala possa ereditare (esattamente come fatto alla Juventus dopo l’addio di Del Piero) una maglia così pesante e allo stesso tempo importante per i tifosi giallorossi.

In attesa di capire se l’argentino indosserà o meno la maglia numero dieci, andiamo a vedere chi sono stati i giocatori più forti della Roma ad aver indossato questa maglia.

Francesco Totti

E’ chiaro che se parliamo di numeri dieci forti nella storia della Roma non possiamo non partire da Francesco Totti; l’ex leggenda giallorossa ha scritto pagine indimenticabili con i giallorossi tra cui l’ultimo, storico, scudetto.

Parliamo di un giocatore tecnicamente fortissimo, con la capacità di vedere prima degli altri lo sviluppo del gioco e dell’azione. I tifosi giallorossi non possono non ricordarlo con amore come dimostrato dal giorno del suo addio quando l’intero stadio Olimpico ha versato lacrime in suo onore.

I tifosi della Roma non possono non ricordare le sue gesta come, ad esempio, il bellissimo gol contro la Sampdoria, la rete scudetto in casa con il Parma e il cucchiaio di San Siro contro l’Inter. Questi sono solo alcuni dei suoi gol con la maglia giallorossa; un giocatore impossibile da dimenticare. A Roma non ci sarà mai un altro Francesco Totti.

Carlo Ancelotti

Totti è stato l’ultimo numero dieci della Roma; ma la squadra giallorossa, nella sua storia, ha avuto altri giocatori che hanno indossato una delle maglie più pesanti nel mondo del calcio.

Tra i giocatori ad aver indossato la maglia numero dieci troviamo Carlo Ancelotti; l’attuale tecnico del Real Madrid è stato, in carriera, un centrocampista dalle grandi doti tecniche e capacità incredibili a livello di visione di gioco.

Ancelotti ha vestito la maglia numero dieci a fasi alterne. Giocatore straordinario che ha poi intrapreso una carriera ancor più incredibile da allenatore.

Giuseppe Giannini

Passiamo, ora, al Principe Giuseppe Giannini; giocatore che ha vestito la maglia della Roma per quindici anni regalando ai propri tifosi tre volte la Coppa Italia. E’ stato, dal punto di vista tattico, un regista molto abile dal punto di vista tecnico con una visione di gioco che in pochi potevano vantare.

La sua qualità tecnica gli permetteva di essere impiegato anche come trequartista alle spalle della prima punta; poteva giocare con entrambi i piedi e questo era un’altra caratteristica non di poco conto. Ha indossato la maglia numero dieci per undici stagioni; giocatore impossibile da dimenticare per i tifosi giallorossi.

Agostino Di Bartolomei

Andiamo a chiudere questa particolare classifica con Agostino Di Bartolomei; ha vestito la maglia della Roma per diverse stagioni andando a vincere uno scudetto e tre volte la Coppa Italia.

E’ stato un centrocampista molto abile nell’andare a gestire tempi e ritmi di gioco; aveva una visione che in pochi potevano vantare e questo lo rendeva tra i migliori nel suo ruolo. Parliamo di un giocatore che ha lasciato, senza nessun dubbio, un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi.