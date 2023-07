Samardzic tra Juve e Inter: l’annuncio dell’Udinese

Arrivano le dichiarazioni del tecnico bianconero, che spinge per tenere il calciatore un altro anno. Ecco le sue parole

Tutti lo vogliono. Lazar Samardzic è diventato l’uomo mercato per eccellenza dell’Udinese. Il centrocampista, nato a Berlino il 24 febbraio di 21 anni fa, è stato certamente la rivelazione dello scorso campionato, con la maglia bianconera.

Samardzic ha recitato un ruolo da protagonista, sotto la guida di Sottil, disputando ben 39 partite, tra Serie A e Coppa Italia, in cui si è messo in mostra con cinque gol e quattro assist. Ormai da mesi il calciatore è finito nel mirino dei grandi club italiani, pronti a trattare con l’Udinese per acquistarlo.

E’ stato accostato con insistenza al Milan, che però si è tirato fuori dalla corsa, ma anche al Napoli, che potrebbe prenderlo in caso di partenza di Zielinski. Ma negli ultimi giorni si è fatta sotto la Juventus, che avendo visto sfumare l’obiettivo Milinkovic-Savic, potrebbe virare su Samardzic qualora Pogba decidesse di dire nuovamente addio all’Italia.

Non va dimenticata, infine, l’Inter, che deve completare il reparto di centrocampo, con un nuovo innesto: il tedesco 21enne piace, ma bisognerebbe trovare gli incastri giusti per riuscire a soddisfare le richieste economiche dell’Udinese, che vuole sui 25/30 milioni di euro.

Calciomercato, Sottil non molla Samardzic: “Un altro all’Udinese”

Nel frattempo arrivano le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri, Sottil, che avrebbe voglia di continuare a puntare su Samardzic:

“È un giocatore che quest’anno si dovrà consacrare – ammette il mister bianconero ai microfoni di Sky Sport -. Ha fatto un grande campionato. E’ un giocatore giovane, un 2002, che secondo me si deve ancora completare, deve ancora migliorare e consolidarsi in alcuni principi, delle situazioni durante la partita. Ha tutto il talento, l’intelligenza, la serietà e la professionalità per raggiungere questo obiettivo. Io credo che gli faccia bene un anno rimanere qui all’Udinese dove troverà continuità e migliorerà in tutti questi aspetti“.