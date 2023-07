Gli attaccanti più forti della storia del Milan

Il Milan ha sempre avuto una tradizione di grandi attaccanti; giocatori di assoluto livello che hanno fatto la storia rossonera.

Per un periodo il Milan ha avuto una sorta di maledizione con il numero nove; la società, infatti, non riusciva a trovare quel giocatore che riuscisse a trascinare la squadra a suon di gol importanti. I rossoneri hanno sempre avuto una tradizione notevole in tema di centravanti.

Se il Milan è uno dei club più vincenti a livello nazionale ed europeo il merito è anche di quei centravanti che sono riusciti a lasciare un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri.

Esattamente quello che non sta riuscendo ad Origi; il centravanti, da quando è arrivato al Milan, sta faticando e non poco ad imporre le proprie qualità. Un problema importante per una squadra che ha assolutamente bisogno dei gol dei suoi attaccanti per raggiungere obiettivi importanti.

La prossima stagione Pioli vuole competere per lo scudetto e fare il meglio possibile in Champions League; per farlo serve rinforzare la rosa e tra gli obiettivi della società troviamo quello di portare alla corte del tecnico un altro centravanti, un numero nove di spessore in grado di fare la differenza. Il Milan, nel corso della sua storia, ha sempre avuto attaccanti di questo tipo.

Zlatan Ibrahimovic

Iniziamo da uno dei centravanti più forti del calcio, ritiratosi alla fine della scorsa stagione; stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic. Giocatore completo sotto tutti gli aspetti: forte tecnicamente, abile nel gioco aereo, letale all’interno dell’area di rigore ma soprattutto dotato di una fortissima personalità.

Ha vestito la maglia del Milan dal 2010 al 2012 e dal 2020 al 2023 dando un contributo fondamentale per la vittoria dell’ultimo scudetto. Il suo ritorno, infatti, è servito per cambiare mentalità alla squadra. Giocatore impossibile da dimenticare.

Filippo Inzaghi

Al Milan dal 2001 al 2012 ha scritto pagine importantissime con la maglia rossonera; parliamo di un vero bomber d’area di rigore. L’area avversaria, infatti, era il suo regno e gli bastavano pochi palloni per andare a segno.

Giocatore complicatissimo da marcare, sapeva prima degli altri dove sarebbe finita la palla e andava ad aggredire la sfera con una cattiveria che gli ha permesso di realizzare tanti gol nel corso della sua carriera.

Filippo Inzaghi, con la maglia del Milan, si è tolto numerose soddisfazioni vincendo ben dieci trofei tra cui una Champions League dove fu assolutamente decisivo con una doppietta. I tifosi rossoneri lo ricordano con grande affetto.

Andriy Shevchenko

Altro attaccante ad aver lasciato un ricordo decisamente piacevole nella mente e nel cuore dei tifosi rossoneri è Shevchenko. Impossibile dimenticare il suo fiuto del gol e la capacità di smarcarsi all’interno dell’area di rigore; calciava con entrambi i piedi e, tra le sue caratteristiche migliori, dobbiamo ricordare il colpo di testa.

Dal punto di vista tattico poteva giocare su tutto il fronte offensivo; Shevchenko nasce sì come punta centrale ma, nel corso della sua carriera, è stato impiegato anche come esterno sia di sinistra sia di destra. Ha vinto cinque trofei tra cui una Champions League realizzando il rigore decisivo.

Marco Van Basten

Non possiamo non parlare di Marco Van Basten; l’olandese, insieme ai connazionali Rijkaard e Gullit, ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Milan. Il centravanti, con la maglia rossonera, ha conquistato sedici trofei e sarà ricordato per sempre con grande affetto dai tifosi milanisti.

Parliamo di un giocatore che aveva una tecnica veramente fuori dal comune; Van Basten, inoltre, si distingueva per i suoi movimenti decisamente eleganti ed infatti veniva soprannominato “Il Cigno di Utrecht“. L’olandese riusciva a coniugare l’abilità tecnica al fiuto del gol. Con la maglia rossonera ha realizzato 125 reti e 49 assist.

Olivier Giroud

Una menzione la merita anche Giroud, l’attaccante attuale del Milan che da quando veste rossonero ha dato un contributo fondamentale alla squadra. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo nel far salire la squadra e in grado di realizzare gol pesanti.

Nell’anno dello scudetto, infatti, Giroud si è reso protagonista di una serie di reti decisive; impossibile dimenticare il gol nel derby in una partita che ha svoltato la stagione dei ragazzi di Pioli. Giocatore, dunque, importantissimo per il sistema di gioco dei rossoneri.