Roma, gli allenatori più forti della storia: l’elenco completo

Mourinho è l’ultimo della lista ma nella storia della Roma ci sono stati allenatori importanti e che hanno lasciato segni indelebili.

Attualmente i giallorossi sono allenati da Mourinho che ha portato la Roma a giocare due finali europee consecutive in due anni; il tecnico portoghese, solo per questo, è entrato di diritto nel cuore e nella storia del club giallorosso.

La Roma vuole andare avanti con l’allenatore portoghese e provare a costruire, con lui, una squadra vincente e che possa regalare grandi soddisfazioni al popolo giallorosso.

Nella storia dei giallorossi, però, sono stati tanti gli allenatori e alcuni di loro hanno lasciato un segno veramente indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi.

Nils Liedholm

Iniziamo dal soprannome avuto da Liedholm, il Barone; tecnico che ha vinto più di tutti nella storia della Roma. Quattro i trofei regalati ai tifosi giallorossi, un campionato e ben tre Coppe Italia.

Il rammarico fu la sconfitta in finale di Champions League, ai rigori, contro il Liverpool; come allenatore ha cambiato il modo di fare calcio ed è impossibile dimenticarsi di una persona come lui.

Luciano Spalletti

Non possiamo poi non parlare di Luciano Spalletti, un tecnico che ha cambiato la storia del calcio con la sua filosofia e il suo modo di voler imporsi indipendentemente dagli avversari.

Il tecnico, alla sua prima esperienza nella capitale, ha inventato (a causa di diversi infortuni) Francesco Totti falso nove migliorando, dal punto di vista realizzativo, la carriera del capitano giallorosso. L’ex numero dieci, infatti, ha messo a segno una serie di gol che lo hanno fatto entrare, ancora di più, nella leggenda del club capitolino.

A livello di titoli ha portato a casa, da allenatore della Roma, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa; ha mancato lo scudetto ma si è trovato di fronte concorrenti veramente forti.

Fabio Capello

Il tecnico che ha vinto l’ultimo scudetto sulla panchina della Roma è stato Fabio Capello; impossibile, per i tifosi giallorossi, dimenticare uno degli artefici di una delle giornate più belle nella storia della Roma.

Quel Roma-Parma sarà ricordato per sempre con un Capello letteralmente furioso in occasione dell’invasione dei tifosi giallorossi che avrebbe potuto far annullare la partita e, di conseguenze, cancellare quanto fatto dal club in tutta la stagione.

Sono due i trofei vinti da Capello sulla panchina della Roma: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Il rammarico è quello di non essere riuscito a vincere un altro campionato considerando la forza e la qualità della squadra in quel periodo.

José Mourinho

Non possiamo non concludere con José Mourinho, attuale tecnico della Roma e capace, in poco tempo, di cambiare mentalità alla squadra giallorossa. In campionato, in attesa della nuova stagione, Pellegrini e compagni hanno fatto meno di quello che avrebbero potuto mentre il cammino nelle coppe è stato quasi perfetto.

La Conference ha riportato un trofeo a Roma e un trofeo internazionale ad un club di Serie A (mancava dalla Champions vinta dall’Inter sempre sotto la guida di Mourinho) mentre l’Europa League è stata una profonda delusione.

Il momentaneo vantaggio, firmato Dybala, è stato annullato dall’autogol di Mancini e dai calci di rigore che hanno premiato il Siviglia. Non sono mancate le polemiche per la direzione arbitrale con Mourinho ad aver rimediato quattro giornate di squalifica. Per la terza stagione, il tecnico portoghese vuole alzare ulteriormente l’asticella.