Valzer intorno all’Inter: l’addio è UFFICIALE

Il valzer dei portieri si arricchisce di una nuova ufficialità. Il Manchester United, che punta Onana, ha ormai salutato David De Gea

Uno dei portieri che maggiormente ha rubato l’occhio e l’attenzione nell’ultimo periodo anche in ottica calciomercato è l’interista Andrè Onana. Arrivato a Milano appena un anno fa a zero dall’Ajax, il camerunense ha messo in scena una straordinaria stagione d’esordio vedendo incrementare gli estimatori nei suoi confronti.

In questa ottica Onana va a collocarsi in un eventuale valzer di portieri che vede protagonista anche il Manchester United, che ha formulato una proposta da 50 milioni di euro totali, sui 45 milioni più 5 milioni di bonus. Cifre importanti per un calciatore arrivato in nerazzurro a zero, e che rappresenterebbe quindi un enorme colpo in uscita dopo appena una sola annata.

Calciomercato Inter, UFFICIALE il saluto di De Gea allo United

In questo senso va a collocarsi anche il nome di David De Gea, storico portiere dello stesso Manchester United che ha terminato la sua lunga avventura ad Old Trafford dopo la bellezza di 12 anni.

Lo stesso estremo difensore spagnolo ex Atletico ha affidato ad un lungo messaggio social il proprio saluto ufficiale alla compagine inglese: “Volevo solo inviare questo messaggio di addio a tutti i tifosi del Manchester United. Vorrei esprimere la mia incrollabile gratitudine e apprezzamento per l’amore degli ultimi 12 anni. Sono stato incredibilmente orgoglioso ogni volta che ho indossato questa maglia, guidare la squadra, rappresentare questa istituzione, il più grande club del mondo, è stato un onore che solo pochi fortunati calciatori possono concedere”.

De Gea ha quindi anche evidenziato la voglia e la possibilità di andare altrove per un nuovo viaggio: “Ora è il momento giusto per intraprendere una nuova sfida, per spingermi nuovamente in un nuovo ambiente”.