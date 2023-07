Classifica marcatori Juventus: i capocannonieri di tutti i tempi

La Juventus ha sempre avuto dei giocatori di assoluto livello; ecco chi sono i cinque migliori marcatori dei bianconeri.

Nelle ultime stagioni, la Juventus non sta riuscendo a mantenere le aspettative; i bianconeri, infatti, sono due anni che non alzano un trofeo e questo non può essere in linea con il DNA della squadra più titolata d’Italia.

Ora, l’obiettivo dei bianconeri è quello di iniziare un nuovo ciclo vincente anche se non sarà semplice per tanti motivi; per farlo, la Juventus, ha ovviamente bisogno di giocatori di spessore. Il club, nella sua storia, ha sempre avuto attaccanti di grande livello; andiamo a vedere chi sono i cinque migliori realizzatori che hanno vestito la maglia della Juve.

Alessandro Del Piero

Al primo posto di questa classifica non possiamo non trovare Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus che ha scritto pagine di storia indimenticabili con la maglia bianconera. Ha realizzato, in totale, 290 gol; numero impressionante.

Giocatore con una tecnica superiore alla media; sapeva già dove erano i suoi compagni e anticipavano la giocata con una qualità che in pochi possono vantare.

Per i tifosi bianconeri è impossibile dimenticare un giocatore come Alessandro Del Piero e la dimostrazione è arrivata nel giorno del suo addio alla Juventus quando tutto lo stadio lo ha ringraziato con un lunghissimo applauso. La sua storia, con la maglia della Juve, resterà indimenticabile nel mondo del calcio e soprattutto per i tifosi bianconeri

Giampiero Boniperti

Giampiero Boniperti ha realizzato 185 gol con la Juventus; numeri veramente importanti per un centravanti che in bianconero ha vinto sette trofei tra Serie A e Coppe Italia.

Era molto abile con entrambi i piedi, forte fisicamente, con ottimo senso della posizione e la capacità (come possiamo intuire dai suoi numeri realizzativi) di essere tremendamente pericoloso all’interno dell’area di rigore.

Roberto Bettega

Sono 179 i gol messi a segno, con la maglia della Juventus, da Roberto Bettega; ha vestito bianconero per tredici anni per l’ex centravanti che poteva, però, essere impiegato anche da esterno offensivo.

Attaccante dotato di grande tecnica, forte nel gioco aereo e cha ha, inevitabilmente, lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi bianconeri.

David Trezeguet

Centravanti tra i più importanti nella storia della Juventus; David Trezeguet, in maglia bianconera, ha realizzato 171 gol.

Un vero e proprio rapace dell’area di rigore capace di mettere in difficoltà gli avversari in qualsiasi momento; aveva un senso del gol fuori dal comune e ha regalato diverse soddisfazioni ai tifosi bianconeri. I tifosi della Juventus non possono che ricordarlo con estremo piacere visto quanto fatto nei suoi anni in bianconero.

Omar Sivori

Concludiamo la classifica dei cinque migliori marcatori della storia della Juventus con Omar Sivori capace di realizzare, con la maglia bianconera, la bellezza di 165 gol. Ha giocato per il club più titolato d’Italia dal 1957 al 1965.

Giocatore di grande tecnica e che poteva, proprio per le sue caratteristiche, essere impiegato sia come trequartista sia come seconda punta; la sua qualità è stata fondamentale per la sua Juventus.