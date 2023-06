Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Frosinone nel 2023?

Il Frosinone ha dominato il campionato di Serie B; il club ora è atteso dalle difficoltà della Serie A. Vediamo le novità al Fantacalcio.

Passiamo ora ad una delle tre neopromosse; il Frosinone ha ampiamente meritato il salto di qualità. Il club, infatti, ha dominato il campionato cadetto dalla prima all’ultima giornata andando chiudendo la Serie B a quota ottanta punti.

Un primo posto conquistato con pieno merito ma ora, per il Frosinone, arriva il difficile dal momento che il passaggio dalla Serie B al massimo campionato italiano non è semplice da digerire e la squadra dovrà faticare per mantenere la categoria.

E’ chiaro che l’obiettivo principale è quello di restare nel massimo campionato italiano per non tornare, dopo una sola stagione, in Serie B.

La prima novità per il club neopromosso riguarda la panchina con la squadra che ha scelto Di Francesco; l’ex allenatore della Roma arriva da esperienze non proprio positive e vuole dimostrare di poter essere la giusta guida per una squadra che deve salvarsi.

Modulo Frosinone 2023 Fantacalcio

Una squadra neopromossa, fatta eccezione per il Monza che ha da subito dimostrato le sue ambizioni, porta diversi rischi nel corso dell’asta del Fantacalcio. Bisogna mettere in conto che chi sale dalla Serie B si trova di fronte alle difficoltà di un campionato per nulla semplice.

Un discorso che, ovviamente, vale anche per il Frosinone; il club, però, ha alcune soluzioni che nel corso dell’asta per il Fantacalcio possono tornare decisamente utili. Uno dei giocatori da tenere in considerazione è, sicuramente, Roberto Insigne; il classe 1994, fratello di Lorenzo Insigne, può essere una risorsa interessante nel corso dell’sta del Fantacalcio.

Qualora dovesse restare nel club neopromosso, con pochi crediti (i soldi virtuali che servono per andare a comporre la propria rosa) si potrebbe portare nella propria rosa un giocatore in grado di sorprendere con una serie di bonus che, alla fine, possono andare a determinare. Nel corso della prossima asta del Fantacalcio occhio a Roberto Insigne.

Non ci sentiamo di consigliare altri nomi per quanto concerne il Fantacalcio; una squadra neopromossa è una vera e propria incognita e, nel 4-3-3 del Frosinone, ci si possono aspettare diverse novità da qui alla fine del mercato.

Il club neopromosso deve operare in maniera intelligente (seguendo, ovviamente, le direttive del proprio allenatore) se vuole avere, ai nastri di partenza, una rosa che possa competere per il grande obiettivo stagionale, la salvezza.