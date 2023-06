“Novanta milioni, Maignan via”: il Milan ora perde anche il portiere

Dopo l’addio di Tonali, il Milan potrebbe cedere anche un altro pilastro di Pioli: con novanta milioni Maignan ai saluti

Tonali al Newcastle è ormai cosa fatta, ma le cessioni importanti in casa Milan potrebbero anche non essere finite.

E’ il nuovo (ma neanche troppo) calciomercato, con alcuni club nettamente più ricchi di altri. Della prima categoria fanno parte, ad esempio, le società inglesi che hanno già strappato Tonali ai rossoneri e che potrebbero non aver finito la loro spesa in Italia. Ancora il Milan potrebbe farne le spese con un calciatore che farebbe al caso di alcuni club della Premier League.

Parliamo di Mike Maignan, portiere molto apprezzato dal popolo rossonero, ma anche dalle big d’Europa che potrebbero bussare alla porta della società lombarda per portarlo via. Di questo parla, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Sebastian Frey che dice la sua sul portiere francese, ma anche su Andrè Onana.

Calciomercato Milan, Frey: “Con 90 milioni Maignan via”

Frey, nel corso del suo intervenuto, parte dalla forza di Maignan e spiega perché potrebbe andare via.

“Quando si parla di Maignan vengo stuzzicato, ma lo ritengo un grande portiere. Ho fatto una classifica: metto Courtois al primo posto per rendimento, per la stagione appena conclusa metto Onana, che ha fatto tutto l’anno, è stato protagonista nella finale di Champions ed ha fatto una grande stagione. Al terzo posto metto Maignan perché ha fatto metà stagione e perché, a differenza di Onana, non ha alzato un trofeo o fatto due finali”.

Da qui, al futuro con la considerazione di Frey: “Oggi se arriva un’offerta da 90 milioni, chiunque va via, anche Maignan. Lo stesso Onana può andare via: in questo momento, con un’offerta importante tutti i giocatori partono”. Parlando poi del portiere dell’Inter, l’ex estremo difensore nerazzurro aggiunge: “Dovrebbe essere il pilastro della squadra, è un leader, un trascinatore. La società però deve fare cassa. Se va via prendi un portiere pronto: Sommer e Navas mi sembrano sostituti all’altezza. Ma se devo fare un sacrificio – conclude Frey – tengo Onana e sacrifico Lukaku”.