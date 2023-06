Jorginho-Lazio, l’agente allo scoperto: “Ecco il progetto per il prossimo anno”

Joao Santo in diretta sul canale Twitch di Tv Play sul futuro del centrocampista della Nazionale italiano accostato alla squadra di Sarri

“Sta molto bene all’Arsenal“. Lo ha detto a Tv Play l’agente di Jorginho, Joao Santos.

In diretta sul canale twitch di Tv Play, il procuratore del regista della Nazionale italiana ha seccamente smentito le voci di un possibile approdo del suo assistito alla Lazio di Sarri, allenatore dell’italo-brasiliano sia al Napoli che al Chelsea.

“Non c’è alcuna trattativa con la Lazio – le parole di Joao Santos – Non so se hanno i soldi per pagare il calciatore, ma il discorso è un altro: il progetto per il prossimo anno è restare all’Arsenal che può diventare la squadra più importante d’Inghilterra. Lui sta bene lì, ha un campionato molto importante da giocare e a inizio agosto ci sarà il Community Shield”.

In conclusione Joao Santo ha speso belle parole per Arteta, allenatore dei ‘Gunners’ che lo scorso gennaio ha voluto con forza Jorginho alle sue dipendenze: “È il tecnico più importante della Premier, capisce il calcio moderno come nessuno e, naturalmente, uno come Jorginho si sposa molto bene con il suo calcio”.