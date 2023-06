Consigli Fantacalcio, qual è il modulo della Salernitana nel 2023?

Seconda salvezza consecutiva per la Salernitana che ripartirà con il 3-4-2-1; novità importanti anche in tema Fantacalcio.

La salvezza della Salernitana è arrivata grazie al successo, nel finale, contro l’Atalanta; un traguardo importantissimo per un club alla seconda permanenza consecutiva nel massimo campionato italiano.

Una squadra che ha vissuto di alti e bassi ma è riuscita, alla fine, ad ottenere l’obiettivo e, nel calcio, alla fine è quello che conta.

Anche nella prossima stagione la missione è, senza ombra di dubbio, restare in Serie A; obiettivo non semplice nonostante l’esperienza acquisita nel corso degli ultimi due anni e la consapevolezza di quanto sia difficile conquistare la salvezza.

Parlando di modulo dobbiamo andare a sottolineare come la Salernitana si schieri con un 3-4-2-1 che porta elementi interessanti anche in ottica Fantacalcio.

Modulo Salernitana 2023 Fantacalcio

A livello fantacalcistico ci troviamo di fronte ad una squadra che non è tra le preferite nel corso dell’asta che serve per comporre la propria rosa.

In questa stagione in pochi, probabilmente, hanno deciso di puntare (soprattutto come prima scelta) sui giocatori della Salernitana; chi, però, ha voluto gettare qualche credito su Dia è stato ripagato nel migliore dei modi.

Al termine della stagione il contributo di Dia (sedici gol e sei assist) è stato assolutamente fondamentale per la salvezza della Salernitana. Senza le sue prestazioni e, ovviamente, senza le sue reti la stagione sarebbe stata decisamente diversa.

Nel corso della prossima asta, dove i fanta allenatori dovranno andare a comporre la propria rosa, non ci sarebbe nessuna sorpresa qualora Dia fosse uno dei primi ad essere chiamati una volta arrivati nel reparto offensivo. Al prossimo Fantacalcio avremo, molto probabilmente, un altro attaccante tra le prime scelte.

Al Fantacalcio è considerato centrocampista ma, nella Salernitana, gioca a ridosso della punta; stiamo parlando di Candreva il cui contributo per il club è stato a dir poco determinante.

Il classe 1987 ha chiuso con sette gol e cinque assist dimostrando di poter essere ancora fondamentale nel corso di una stagione. Il fatto di calciare le punizioni gli permette di avere una sorta di marcia in più all’interno del Fantacalcio.

Come abbiamo sempre detto, avere nella propria rosa un centrocampista con importanti numeri a livello di gol e assist è importantissimo.

Ecco perché anche nella prossima asta del Fantacalcio è possibile immaginare come Candreva sia uno di quei giocatori ad attirare l’attenzione di quasi tutti i fanta allenatori. Per il resto, nella Salernitana non possiamo non parlare di Mazzocchi ed Ochoa; il primo è un terzino con buona propensione offensiva.

Interessa a diverse squadre e rappresenta una soluzione importante all’interno di una rosa di Fantacalcio. Ochoa, invece, è un portiere di sicura affidabilità e può tornare decisamente utile per andare a completare il reparto dei portieri.