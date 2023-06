Allegri perde i pezzi: doppio addio da 130 milioni

Doppia cessione da oltre cento milioni di euro: i bianconeri pronti ad incassare se dovesse arrivare l’offerta giusta

Fatica a decollare il calciomercato della Juventus. Sono ancora davvero tanti i nodi da sciogliere dentro e fuori dal campo.A partire dal tecnico Massimiliano Allegri, che continua ad essere corteggiato dall’Arabia Saudita.

Il tecnico livornese, salvo clamorosi ribaltoni, continuerà a sedere sulla panchina bianconera, ma i dubbi attorno a lui non sono pochi. Queste sono ad esempio le ore di Adrien Rabiot, con la Juventus, che sta spingendo affinché firmi per un anno. Una proposta che il francese sta valutando, nonostante il pressing dei club inglesi. Con l’addio di Rabiot, decollerebbe l’idea Milinkovic-Savic che al momento, chiaramente, è in standby.

Ma la Juventus è chiamata a risolvere diverse questioni, soprattutto in uscita. Appare evidente, davvero, però, che nessuno è incedibile e di fronte all’offerta giusta chiunque possa partire. Il futuro di Dusan Vlahovic, ad esempio, continua ad essere in bilico come quello di Bremer e Chiesa. Il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto a 7Gold, non ha dubbi sul fatto che se dovessero arrivare una proposta di 60 milioni per il brasiliano e di 70 milioni per l’italiano, entrambi farebbero le valigie. In questi ultimi giorni si è parlato tanto soprattutto dell’esterno azzurro, accostato prima al Newcastle poi al Napoli.

Juventus, tanti esuberi: il punto della situazione

Vendere i big, che hanno mercato è certamente molto più semplice che liberarsi delle ‘zavorre’, che non rientrano più nei piani del club bianconero.

La Juventus, con i suoi dirigenti, dovrà essere brava a vendere quei calciatori fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. Dovranno così essere piazzati il prima possibile McKennie, Zakaria e Arthur, reduci da esperienze in Inghilterra non proprio esaltanti, che a Torino sono chiaramente solo di passaggio. Si proverà, inoltre, a capire se anche Alex Sandro potrà fare le valigie. Il calciomercato in uscita, in casa bianconera, è dunque in fermento e sono attese novità a breve.