Blitz con gli agenti a Londra: colpo Al-Nassr da 25 milioni

Il club di Riad ha intenzione di strappare al calcio europeo uno dei migliori calciatori dell’ultima stagione

L’irruzione dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio sta per generare definitivamente un abisso sotto il profilo economico. Premier League a parte, non c’è un campionato europeo in questo momento che possa anche solo avvicinarsi ai grandi investimenti che arrivano dal Medio Oriente.

Dopo il colpo Cristiano Ronaldo messo a segno dall’Al-Nassr a costo zero lo scorso inverno, sembra infatti che il calcio arabo si sia deciso ad entrare in concorrenza totale con l’Europa. Benzema, Kanté, Koulibaly, Ruben Neves, Mendy e tanti altri campioni hanno già deciso di unirsi ad un campionato in pieno sviluppo, accettando delle proposte economiche che mai avrebbero potuto ricevere in qualsiasi altra squadra europea.

Una ‘caccia’ al top player che potrebbe presto interessare anche il campionato italiano. Non è un mistero, ad esempio, che Marcelo Brozovic venga seguito ormai da settimane dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista croato potrebbe infatti lasciare l’Inter, a fronte però di un’offerta superiore ai 20 milioni di euro. Nel frattempo, in attesa di sbloccare l’operazione con i nerazzurri, da Riad starebbero preparando un altro assalto clamoroso.

L’Al-Nassr paga la clausola di Griezmann

L’ultimo grande profilo finito nel mirino dell’Al-Nassr è quello di Antoine Griezmann, attaccante reduce da una stagione superlativa con l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘footmercato’, il club saudita avrebbe organizzato un vero e proprio blitz di mercato con gli agenti del centravanti francese andato in scena nei giorni scorsi a Londra. L’Al-Nassr vorrebbe infatti conoscere le intenzioni del calciatore prima di tentare l’affondo definitivo e pagare per intero la clausola da 25 milioni di euro presente sul contratto con l’Atletico Madrid.

Gli spagnoli non stanno certo vivendo il loro miglior momento sotto il profilo economico e, oltre ad un incasso importante, potrebbero liberarsi di un ingaggio pesante in termini di bilancio. Allo stesso tempo va ribadito che Griezmann è stato uno dei calciatori chiave dell’ultima stagione per il tecnico Simeone e che lo stesso potrebbe non essere ancora pronto a dire addio al calcio europeo nel momento cruciale della sua carriera.