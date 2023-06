Gravenberch lancia segnali: è il nuovo Pogba e la Serie A osserva

Gravenberch non ha trovato molto spazio al Bayern Monaco e potrebbe cambiare aria: la valutazione si aggira sui 40 milioni di euro

Ryan Gravenberch manda il suo messaggio forte e chiaro. E lo fa senza sottintesi. Come era abituato da bambino. Da sempre è considerato un perfezionista. E come tale è attentissimo alla curva verso l’alto che pretende dalla sua carriera.

Dall’Ajax, dove è cresciuto avvalendosi di una scuola d’élite del calcio giovanile internazionale, l’estate scorsa è arrivato al Bayern. Indiscutibilmente un grande salto, quello che ogni ragazzo potrebbe desiderare per sé. Ora che Ryan è con l’Olanda per giocarsi l’Europeo Under 21 in Romania e Georgia (ieri il pareggio senza reti all’esordio contro il Belgio in cui ha giocato 90 minuti), c’è stata l’occasione di fare un bilancio e guardare al futuro. E il centrocampista di Amsterdam non si è fatto pregare: “Speravo di giocare di più nel Bayern, il mio obiettivo è trovare più spazio, vista anche la mia età. Spero sia possibile nel mio club, altrimenti dovrò guardarmi intorno”.

Tosto il ragazzino, 21 anni appena compiuti. Verrebbe da dirgli, ‘attento Ryan, se ti guardi intorno potresti incrociare parecchi sguardi molto interessati’. Gravenberch, dicevamo, cresce da perfezionista nella sua passione per il calcio che vive con la voglia di farne presto un lavoro. Sono celebri alcuni aneddoti che compongono la sua storia nel vivaio dell’Ajax: dal cambio dei pantaloncini con una macchia mentre stava per battere una punizione, alle scarpe bianche un po’ ombrate non indossate e consegnate alla mamma perché le lavasse, al passaggio dal barbiere per sistemare i capelli quando una sua partita sarebbe stata trasmessa in tv. C’è da sorridere, ma anche da capire che non uno così si può scherzare poco. Il messaggio lanciato al futuro non sarà passato inosservato, anche perché se infili la maglia del Bayern, certamente attori a te, a contenderti il posto non ci sono ragazzotti. Nella fattispecie giova ricordarli: parliamo di Kimmich e Goretzka, due totem del ruolo dove qualche volta è stato adattato anche Blind.

Gravenberch, 40 milioni e la Serie A osserva

Bene, le 30 presenze e gli 810 minuti tra Bundesliga e Champions evidentemente non hanno soddisfatto del tutto baby Ryan, che vuole di più. In campo è un centrocampista box to box. Tutti hanno ben stampata nella mente la proverbiale azione trasformata da difensiva in offensiva con cui Sandro Piccinini ha fatto uno dei punti di forza del suo ritmo da telecronaca: bene, Gravenberch è esattamente quel tipo di centrocampista. Ma il centrocampista olandese si fa notare anche per la sua eleganza palla al piede. Non solo per la sua abilità nei tempi di inserimento, la sua fisicità e le soluzioni sui calci piazzati viene accostato a Paul Pogba. Il Bayern lo ha pagato poco meno di 20 milioni e oggi la sua valutazione è quasi raddoppiata.

Ora bisogna essere realisti e dire che il valore di mercato di Gravenberch ha raggiunto quella soglia dei 40 milioni per cui i suoi estimatori in Italia (Roma, Juventus, Inter, Milan) potrebbero affrontare la spesa solo a fronte di una cessione top. L’operazione per un club di Serie A sarebbe stata più sostenibile la scorsa estate. Attenzione come al solito alla Premier League, che viaggia su altri parametri: Liverpool e United restano in prima fila per la mezzala olandese adattabile anche da perno davanti alla difesa (dove la ha cresciuto Ten Hag, il suo mentore). E poi ci sono Real, Barcellona e Psg. Insomma, c’è tutta Europa dietro Ryan Gravenberch. Se lui si decide di guardarsi intorno incrocerà parecchi sguardi interessati. Sapendo che il Bayer, forte di un contratto fino al 2027, non sarà una controparte comoda con cui provare a trattare.