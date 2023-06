Lunghezza campo da calcio, le misure: quanto deve essere grande?

Quanto è lungo un campo da calcio? Le misure e le dimensioni ufficiali: la grandezza per essere regolamentare.

È il luogo dove si svolge la magia: un campo da calcio, qualunque esso sia, per 90 minuti, è in grado di “fermare il tempo” e far dimenticare, seppur temporaneamente, qualsiasi malumore della settimana.

I giocatori corrono avanti e indietro sull’erba, nella speranza di fare gol e portare a casa i fantomatici 3 punti, ma quanto è lungo un campo da calcio regolamentare? In pochissimi lo sanno: ecco tutto quello che c’è da sapere su dimensioni, lunghezza e superficie.

Quanto è lungo un campo da calcio?

La lunghezza di un campo da calcio può variare leggermente e non esistono delle misure standard per tutti i rettangoli di gioco. Detto ciò, qualsiasi società di calcio, qualora volesse costruire il proprio stadio, deve comunque attenersi a delle linee guida ben precise. Ecco le misure dei campi di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7.

Misure campo da calcio a 11

Le dimensioni di un calcio a 11 regolamentare sono leggermente variabili: la Figc indica come misure standard 105×65 metri.

In alcuni casi eccezionali si possono ridurre fino a 100 metri in lunghezza e 60 metri di larghezza. In Serie A, invece, la metratura standard è 105×68 metri, ma anche in questo caso si può sforare leggermente da quella che è la norma standard.

Misure campo da calcio a 5

Per quanto concerne il calcio a 5, le misure ufficiali variano da un minimo di 25×15 metri fino ad un massimo di 42×25. Insomma, come è possibile notare, a differenza di quelli a 11, in questo sport le dimensioni possono variare moltissimo uno dall’altro.

Misure campo da calcio a 7

Per il calcio a 7 la misura minima è 60×40 metri, fino ad un massimo di 70×50 ma, come nei casi precedenti, all’interno di questa forbice, ci possono essere numerose vie di mezzo.

Quanto è lungo un giro di campo?

La lunghezza del fatidico giro di campo, per festeggiare una vittoria o un trofeo, dipende chiaramente dalla dimensione del rettangolo di gioco. Per esempio, in Serie A, in cui la metratura standard è 105×68, un giro è lungo 346 metri.

Superficie campo da calcio

Per calcolare la superficie di un campo da calcio ad 11 bisogna moltiplicare la lunghezza per la larghezza ed il risultato finale sarà in metri quadrati. La superficie di un campo da calcio ad 11 è di 7140 m².

Per quanto riguarda invece la superficie di un campo di calcio a 5 è di 2400 m², mentre quella di un campo di calcio a 7 è di 1050 m².

Quanti giri di campo da calcio sono 1000 metri?

Se si vuole percorrere un chilometro, ossia 1000 metri, con l’unità di misura dei “giri di campo”, se ne faranno circa 2,5.

Quanti giri di campo sono 2 Km?

Per fare due chilometri di corsa in un campo da calcio a 11 regolamentare è necessario completare 5 giri di campo.

Dimensioni area di rigore calcio a 11

In moltissimi si chiedono quale sia la dimensione regolamentare dell’area di rigore nel calcio a 11: devi sapere, infatti, che il lato più corto misura 16,50 metri, mentre il dischetto del rigore è collocato esattamente ad 11 metri dalla linea di porta. La lunetta, invece, è disegnata a 9,15 metri dal punto esatto in cui il rigore viene battuto.

Queste misure sono standard ed uguali per tutti i rettangoli di gioco, dalla terza categoria alla Serie A.