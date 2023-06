Dalla Nazionale di Mancini al Qatar: sta firmando con l’Al-Duhail

Un italiano nel mirino dell’Al-Duhail. Per il giovane difensore sono pronti ad investire dieci milioni di euro

Sono i giorni dei grandi investimenti dei club dell’Arabia Saudita. Tanti top player hanno accettato, o sono in procinto di farlo, le offerte arrivate dalla Saudi Professional League.

Cristiano Ronaldo ha di fatto dato il via libera ad una vera e propria migrazione e così in queste settimane sono volati in Arabia Karim Benzema e N’golo Kane, ma sarà davvero un’estate calda con diversi tentativi: molti andranno a bersaglio, anche perché le offerte sono davvero irrinunciabili, altri a vuoto, come è successo con Lukaku e Giroud.

Calciomercato, il difensore italiano in Qatar

Ma il calciomercato mediorientale non è solo Arabia Saudita, anche il Qatar ha deciso di investire in Europa e più precisamente su un giocatore italiano.

Secondo quanto riportato da goal.com, l’Al-Duhail avrebbe deciso di puntare su Ibrahima Bamba. Si tratta di un difensore classe 2002, in forza al Vitoria Guimaraes, trasferitosi in Portogallo nel 2020.

Per il talento, cresciuto nella Pro Vercelli, squadra della sua città, il club di Doha è pronto a sborsare ben dieci milioni di euro. Bamba, che nel maggio dello scorso anno è stato selezionato da Roberto Mancini per la Nazionale, nei giorni scorsi, è stato accostato anche all’Aston Villa, ma orma nel suo futuro sembra davvero esserci l’Al-Duhail.