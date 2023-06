UFFICIALE | La Juventus rinnova il difensore: Allegri sorride

La Juventus ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il rinnovo di contratto del difensore: contratto fino al 2027

La dirigenza della Juventus, nella sua nuova composizione, non resta con le mani in mano e ha iniziato a lavorare sulla programmazione dei prossimi anni: oggi è arrivato un rinnovo che può far sorridere Massimiliano Allegri.

Il club piemontese ha annunciato ufficialmente sui propri canali social che ha raggiunto l’accordo per il rinnovo fino al 2027 con Dean Huijsen. Il classe 2005 è uno dei migliori prospetti di proprietà della Juventus e questo rinnovo ne rinsalda il legame con il giovane centrale. Su Huijsen è presente l’interesse di diversi club italiani ed esteri e non è da escludere un’esperienza in prestito nella prossima stagione. Intanto, però, è arrivato un importante rinnovo di contratto per il ragazzone olandese.