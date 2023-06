Incredibile Bonucci: “Non gioca più a pallone, è comica”

Questa sera, l’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. Ma impazza la polemica su Bonucci e sui giocatori non convocati

L’attesa sta per finire: alle 20.45, l’Italia di Roberto Mancini si gioca l’accesso alla finale della Nations League contro la Spagna di Luis de la Fuente allo stadio ‘De Grolsch Veste’ di Enschede, in Olanda.

Ma c’è una questione che tiene banco da giorni, cioè la mancata convocazione di alcuni giocatori e quella, invece, avvenuta di Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus ha faticato moltissimo nella stagione che si è conclusa da poco, ma il commissario tecnico Roberto Mancini lo ha voluto comunque al suo fianco e, per la sfida di stasera, è in ballottaggio per una maglia da titolare con Francesco Acerbi, difensore dell’Inter. Di contro, come detto, il CT non ha chiamato i laziali Romagnoli, Casale e Zaccagni per l’ennesima volta, nonostante un campionato terminato al secondo posto alle spalle del Napoli campione d’Italia. Soprattutto, fanno discutere le mancate convocazioni dei difensori che hanno contributo a rendere quella di Sarri la migliore difesa della Serie A, solo trenta gol subiti in trentotto partite.

“Bonucci non gioca più a pallone, convocazione comica”

E Furio Focolari non le ha mandate a dire: “La convocazione di Bonucci, in questo momento visto che nel passato ha rappresentato qualcosa per l’Italia, Mancini la dovrebbe spiegare pubblicamente – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Bonucci non gioca più a pallone, nella Juve praticamente non ha mai giocato nella stagione appena conclusa. Che possa ancora giocare in Nazionale, non va bene, è una cosa che stona. La sua convocazione è comica. Mancini continua a dire che non ci sono giocatori italiani che giocano nel calcio italiano. Poi, la Lazio arriva seconda in campionato e non ne chiama neanche uno”. Sulla stesa lunghezza d’onda anche Roberto Pruzzo: “Mancini fa scelte discutibili, ma le ha fatte da subito. Evidentemente, si fida dei suoi. Non credo sia una ripicca verso i giocatori della Lazio“. Ma oggi si scende in campo, in finale la Croazia aspetta il suo rivale per la conquista della Nations League. Del resto, se ne parlerà più avanti.