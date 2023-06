DIRETTA Nations League, Spagna-Italia: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Grolsch Veste’ tra la Spagna di De La Fuente e l’Italia di Mancini in tempo reale

L’Italia e la Spagna si affrontano a Enschede nella seconda semifinale della edizione 2023 della Nations League. Una gara di sola andata che mette in palio la finale contro la Croazia che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da una parte gli Azzurri di Roberto Mancini, campioni d’Europa in carica ma reduci dalla mancata partecipazione alla rassegna iridata in Qatar, puntano a riscattarsi con una vittoria per provare a giocarsi il titolo nella finalissima di domenica. Dall’altra le Furie Rosse di Luis de la Fuente, invece, vogliono voltare pagina dopo il ciclo Luis Enrique e la clamorosa eliminazione agli ottavi dei Mondiali contro il Marocco. In caso di parità al novantesimo si andrà ai tempi supplementari e se necessario ai calci di rigore. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che in chiaro su Rai1. L’ultimo precedente tra le due selezioni risale alla Nations League di due anni fa, quando gli iberici si imposero con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Ferran Torres prima del gol di Pellegrini. Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Grolsch Veste’ tra Spagna e Italia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Spagna-Italia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Laporte, LeNormand, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Pino; Morata. CT De La Fuente

ITALIA (5-3-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo; Immobile. CT Mancini