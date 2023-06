PSG e 50 milioni: così per la Juventus è impossibile

Ghiotta opportunità a parametro zero per Juventus, Milan e Roma: la concorrenza però è agguerrita, la Serie A si allontana

La concorrenza non manca per le squadre italiane nella corsa a Wilfried Zaha, destinato a lasciare a parametro zero il Crystal Palace il prossimo 30 giugno.

Difficile ormai il rinnovo dell’attaccante con i londinesi, squadra nel quale milita ormai dal gennaio del 2015. Tante big d’Europa hanno messo perciò nel mirino il 30enne ivoriano, vista la ghiotta possibilità di prelevarlo a parametro zero nel mercato estivo. Il giocatore è stato accostato a più ripresa anche alla Serie A, in particolare a Juventus, Milan e Roma. Su Zaha però occhio all’offensiva negli ultimi tempi del Paris Saint-Germain, a caccia di nuovi rinforzi nel reparto offensivo dopo l’addio di Messi e il futuro sempre più in bilico di Neymar.

Doppio ostacolo per Juventus, Milan e Roma: strada in salita per Zaha

Come riporta in Francia ‘Le Parisien’, infatti, il Ds dei parigini Campos avrebbe messo nel mirino l’attaccante in uscita dal Crystal Palace per la prossima stagione.

Il profilo di Zaha piace al PSG, oltre alla possibilità ovviamente di prelevarlo a parametro zero. Un ostacolo in più quindi per le formazioni italiane, senza dimenticare inoltre le faraoniche sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Anche i club sauditi sarebbe piombati sul giocatore, con la possibilità di mettere sul piatto un ingaggio astronomico da 50 milioni di euro a stagione. Cifre inarrivabili per le big di Serie A, ma anche per il Paris Saint-Germain dello sceicco Al-Khelaifi.