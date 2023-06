“Non ti può andar bene in eterno”: Zhang al momento della verità

“Zhang ha parlato di debito da rifinanziare, il tifoso interista si aspetta qualcosa di più”: il passato non può ripetersi in eterno

I nerazzurri sono riusciti ad arginare la squadra più forte del mondo nella finale di Champions League, ma l’imprecisione dei propri attaccanti non ha permesso alla compagine di Inzaghi di centrare una storica impresa.

Nell’ampio post partita che ha seguito la finale di Istanbul, dagli studi di ‘Sky Sport’ è partita un’analisi sulle prospettive future dell’Inter. Paolo Condò, in particolare, ha commentato in questo modo: “L’Inter ormai da qualche anno cede sempre i giocatori e poi riesce a sostituirli bene, però non può continuare in eterno. Hakimi credo sia ancora una ferita per tutti i tifosi nerazzurri”. Il pensiero, in questo caso, è per uno dei migliori giocatori della finale e della stagione del club meneghino: André Onana. “Se tu non riesci a trattenere un portiere come Onana dopo questa splendida stagione, non ti può andare sempre bene”. Al centro del dibattito, quindi, torna ad esserci Steven Zhang.

“Se non riesci a trattenere Onana, non ti può andare sempre bene”: Zhang al bivio

Il momento della verità per la proprietà dell’Inter è arrivato, adesso Steven Zhang deve dimostrare che le difficoltà sono state superate e che si può fare un passo in avanti rispetto al passato.

Il punto di svolta si chiama André Onana. Paolo Condò, al riguardo, ha aggiunto: “Zhang ha parlato di debito da rifinanziare. Il tifoso interista si aspetta di andare avanti con qualcosa di più”. A rincarare la dose, poi, ci ha pensato Paolo Di Canio sempre ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È un’anomalia, una squadra che arriva in finale di Champions e due anni fa vince il campionato deve pian piano uscire da questa situazione perché sennò si disperde il loro lavoro. Sentire Onana dire quelle cose, è uno stato di cose sulle ultime annate”. La speranza che si possa fare meglio rispetto al passato, però, resta viva. Ancora Paolo Condò, infatti, ribadisce:”Tra premi e incassi hanno intascato un fiume di milioni che dovrebbe bastare a tamponare le falle”.