“Fuori da ogni logica”: polveriera Milan, la leggenda sta con Maldini

In casa Milan tiene sempre banco l’esonero di Maldini e Massara. La leggenda rossonera si schiera contro la proprietà

Continua a far discutere la scelta di Cardinale e della proprietà del Milan di separarsi da Maldini e Massara. Un’altra leggenda rossonera si è espressa sul caso.

Si tratta di Alessandro Nesta, che a ‘Sky Sport’ non ha usato troppi giri di parole: “Non so che è successo, ma per me è fuori da ogni logica quello che è successo a Maldini. Io credo che le proprietà straniere che vengono in Italia sono ben accette perché portano soldi e cose nuove, però credo che debbano studiare come ha detto anche Ancelotti“.

“Quando vai in un club, devi studiare la storia – ha proseguito l’ex difensore – devi sapere la gente cosa ama, cosa hanno vinto e cosa hanno rappresentato alcuni personaggi. Riportare il Milan a vincere uno scudetto e una semifinale di Champions League ha un peso, non può non contare”.

Milan, Nesta: “Maldini? Le proprietà estere devono studiare la storia”

E sulle voci di un Maldini presuntuoso risponde: “Ho giocato con lui tanti anni , i nostri figli sono cresciuti insieme. Ancora oggi se parlo con lui mi mette in soggezione. Ha una spiccata personalità la sua, ma non è assolutamente presuntuoso”.

Nesta ha poi concluso: “Lui ai proprietari potrebbe rispondere in tanti modi, essendo quello che è. Invece non ha detto niente, è andato via e adesso va in vacanza. La gente deve studiare, devi sapere bene come maneggiare cosa hai comprato. È una decisione sbagliata per il Milan”.