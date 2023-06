City-Inter, problema alla gamba: Lautaro fa chiarezza

Lautaro Martinez, bomber dell’Inter, ha parlato di un problema alla gamba che l’ha accompagnato per tutta la stagione: ecco le sue parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola, Lautaro Martinez, centravanti e trascinatore dell’Inter, ha parlato delle sue condizioni fisiche anche in virtù della situazione particolare legata alla mancata convocazione con la selezione argentina.

Ecco le sue parole: “E’ stata una stagione molto intensa, ho giocato con tanto dolore soprattutto nel periodo del Mondiale, ma ora sto bene. Sulla mancata convocazione in nazionale argentina ho parlato con Scaloni e abbiamo deciso di un riposo in vista della prossima annata“. Insomma, nessun allarme infortunio per Lautaro Martinez che è pronto a trascinare, come ha fatto finora, la sua Inter anche nella finalissima di Champions League contro il Manchester City.

City-Inter, Lautaro Martinez suona la carica

Non solo, Lautaro, che ha concesso una lunga intervista ai media di tutto il mondo, fra i quali anche Calciomercato.it, presenti alla conferenza stampa all’Ataturk, ha anche suonato la carica in vista della gara di domani contro il Manchester City, l’ultimo atto di questa incredibile edizione di Champions League: “Vogliamo riportare la coppa a Milano, è un grande sogno, è stato molto difficile perché abbiamo faticato tanto, ora siamo ad un passo e faremo di tutto per arrivare alla vittoria“.