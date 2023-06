Kovacic e la Serie A: a chi può servire in Italia

Molto probabilmente, in questa sessione di mercato, Kovacic lascerà il Chelsea per una nuova avventura. Ecco a chi può servire in Serie A

La stagione del Chelsea è stata, a dir poco, negativa; i Blues hanno chiuso la Premier League al dodicesimo posto. Risultato decisamente al di sotto delle aspettative considerando il mercato fatto dalla società e una rosa che doveva fare molto di più. Una sorta di anno zero per il club inglese che, difficilmente, può fare peggio di così; saranno mesi estivi decisamente lunghi dove bisognerà prendere decisioni importanti per ripartire nel miglior modo possibile.

Difficile avere come obiettivo, per la prossima stagione, quello di vincere il titolo; la Premier League è un campionato difficilissimo e ci sono diverse squadre pronte, ai nastri di partenza, a darsi battaglia. Il Chelsea dovrà lottare per tornare in Champions perché i Blues non possono stare fuori dalla principale competizione europea.

Come detto, in questa sessione estiva, dovranno essere prese decisioni importanti sul mercato; un giocatore che sembra destinato a lasciare il club è Kovacic. Lo ha confermato lo stesso classe 1994 ormai pronto a vivere una nuova avventura, probabilmente l’ultimo di un certo livello all’interno della carriera. Difficile dire, ad oggi, quale potrà essere la sua nuova squadra; cerchiamo, invece, di capire a quale club della Serie A potrebbe far comodo.

Kovacic, non solo il Milan: le tre squadre italiane a cui farebbe più comodo

Partiamo da un presupposto molto importante: Kovacic è un giocatore di una qualità tecnica superiore alla media. Intelligente tatticamente, abile nel dettare tempi e ritmi di gioco, è un centrocampista in grado di cambiare il volto di diverse squadre. Andando a riflettere, in Serie A, servirebbe sicuramente al Milan di Pioli.

I rossoneri, in mezzo al campo, hanno bisogno di un rinforzo che possa portare qualità tecniche ed esperienza internazionale in modo da alzare il livello della squadra. Kovacic sarebbe il profilo ideale perché, con Bennacer e Tonali, formerebbe un centrocampo di tutto rispetto.

Non possiamo poi non considerare la Juventus; la stagione di Paredes è stata decisamente negativa con il centrocampista argentino che non è riuscito a dare quel contributo sperato. L’ex Roma doveva essere il regista della squadra ma le cose sono andate in maniera completamente diversa; inserire Kovacic nel contesto bianconero sarebbe un rinforzo decisamente prezioso per Allegri.

Concludiamo con la Roma; Mourinho ha più volte ribadito di aver bisogno di una rosa più profonda e con più alternative. Messaggi mandati alla proprietà con la speranza che, in questa sessione di mercato, vengano accolti. I capitolini devono rinforzarsi in più reparti tra cui il centrocampo e Kovacic rappresenterebbe la risorsa ideale per il 3-4-2-1 giallorosso.

Queste, dunque, le squadre italiane a cui Kovacic farebbe maggiormente comodo; bisogna, però, sottolineare come l’arrivo del centrocampista in Italia sia praticamente impossibile L’ex Real Madrid (con il contratto in scadenza il trenta giugno 2024) ha una valutazione, stando a quanto riportato da Transfermarkt, di quaranta milioni di euro. Prezzo decisamente importante per i club italiani che devono fare i conti con una liquidità limitata e, difficilmente, si possono permettere spese folli. A livello di stipendio, secondo sportmagazine, Kovacic percepisce sui 2.9 milioni di sterline che in euro sono poco più di tre milioni.