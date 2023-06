Juventus, sprint per il dopo Allegri: “Contatti diretti con quattro allenatori”

La Juventus guarda al dopo Allegri e prende contatti con possibili sostituti: i quattro nomi in lizza per rilevare il livornese

Una stagione da dimenticare fino all’ultimo, per la Juventus. I bianconeri, ieri sera, hanno fatto il loro dovere con l’Udinese e avevano cullato almeno il sorpasso con la Roma, per ottenere il sesto posto e dunque il piazzamento in Europa League. Ma il rigore realizzato al 90′ da Dybala ha permesso ai giallorossi di battere lo Spezia e mantenere la posizione, regalando dunque i piemontesi al settimo posto e dunque, per il momento (Uefa permettendo), alla Conference League.

Una avventura nella quale non si sa, attualmente, chi ci sarà al timone della squadra, nella prossima stagione. Massimiliano Allegri, forte di un contratto fino al 2025, attende le mosse della società. Dal canto suo il livornese, a margine della sfida coi friulani, ha smentito l’esistenza di una trattativa per giungere alla risoluzione. Dipendesse da lui, resterebbe a Torino e del resto lo ha dichiarato esplicitamente nel recente passato. La decisione sarà della dirigenza e segnatamente di John Elkann. E non è un mistero nemmeno, di contro, che a un nuovo allenatore la Juventus ci stia pensando, eccome.

Juventus, il poker di nomi per il dopo Allegri: c’è anche un ‘mister X’

I sondaggi sono già partiti e in tal senso arrivano conferme. In particolare, il giornalista Luca Momblano, a ‘Telelombardia’, spiega che si parla di un poker di nomi per la panchina del prossimo anno.

Il primo a essere contattato, già un paio di mesi addietro, sarebbe stato Igor Tudor, che lascerà il Marsiglia e tornerebbe volentieri in Italia. Non solo: sondato il terreno anche con Italiano, stando a Momblano due o tre giorni prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, e con Thiago Motta. Ci sarebbe anche un quarto nome, di cui al momento il giornalista non avrebbe ancora l’identità. “Ci sono stati contatti diretti con questi allenatori, anche se questo non significa proposte contrattuali”, ha poi chiarito Momblano. La partita, in ogni caso, sembra aperta davvero a qualsiasi soluzione.