Torino-Inter, probabili formazioni: Juric con i titolarissimi, ultima per Handanovic

Le probabili formazioni di Torino-Inter, match pomeridiano del sabato della 38esima e ultima giornata di Serie A: piccolo turnover per l’Inter in vista della finale di Champions, Juric con i titolarissimi

Siamo arrivati all’ultima giornata di Serie A con Torino e Inter ad animare il sabato pomeriggio. Alle 18:30 le due squadre scendono in campo allo stadio Olimpico Grande Torino.

Dopo la super vittoria 4-0 contro lo Spezia, il Torino torna in campo ancora più agguerrito. Con una vittoria andrebbe a pari punti con la Fiorentina con gli scontri diretti a favore. A quel punto, se la Juventus dovesse essere esclusa dalle coppe europee il prossimo anno, il Torino giocherebbe la Conference League.

Ivan Juric ha scelto i suoi i titolarissimi per questa sfida. In difesa Djidji e Buongiorno ai lati di Schuurs. A centrocampo Singo sulla fascia destra, Rodriguez sulla sinistra e a centro Ricci e Ilic. Vlasic e Miranchuk agiranno dietro all’unica punta Sanabria.

Penultimo appuntamento stagionale per l’Inter prima della finalissima di Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri, dopo aver conquistato un’altra vittoria contro l’Atalanta (3-2 come all’andata) vogliono consolidare il terzo posto in classifica per evitare il sorpasso del Milan e, in caso di sconfitta (o pareggio, ma in quel caso bisognerebbe guardare la DF) della Lazio, conquistare il secondo.

Turnover per Simone Inzaghi, ma non troppo ampio. L’Inter scenderà in campo con il nuovo sponsor Paramount. Il tecnico piacentino ritrova anche Skriniar che torna tra i condonati, ma partirà dalla panchina. In porta Handanovic, visto che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia nerazzurra. In difesa Darmian, De Vrij a far rifiatare Acerbi e Bastoni. A centrocampo a destra partirà Dumfries, con Gagliardini al posto di Barella, Brozovic in cabina di regia, Calhanoglu e Gosens sulla sinistra a completare il centrocampo, con Dimarco rimasto a Milano insieme a Mkhitaryan per recuperare le energie. In attacco ecco di nuovo la LuLa, Lukaku insieme a Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All: Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

Serie A, Torino-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Torino e Inter in programma sabato 3 giugno alle 18:30 sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Il calendario di Napoli e Inter

Ultima partita di campionato e ultima sfida della stagione per il Torino. Per l’Inter, invece, dopo la sfida contro il granata ci sarà il match più importante dell stagione: la finale di Champions League contro il Manchster City il 10 giugno a Istanbul.