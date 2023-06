Ribaltone Psg: addio Galtier e nuovo allenatore

Addio al termine della stagione: domani sarà l’ultima partita per il tecnico dopo aver vinto il campionato. Ecco cosa sta succedendo

Non solo il Napoli, anche in Francia la squadra che ha conquistato il titolo ripartirà da un nuovo allenatore.

Stiamo chiaramente parlando del Psg, che dopo aver vinto la Ligue 1, avrebbe deciso di separarsi da Christophe Galtier.

Per il francese, che ha sostituito Mauricio Pochettino, quella di domani, contro il Clermont, secondo ‘L’Equipe, sarà, dunque, l’ultima apparizione sotto la Torre Eiffel. La decisione sarebbe stata presa e da domani si intensificheranno i contatti per affidare la panchina ad un nuovo allenatore. Il Psg potrebbe così pescare dalla Serie A: non è un segreto, infatti, come scritto su Calciomercato.it, che Jose Mourinho e Thiago Motta siano due dei tecnici seguiti dalla dirigenza transalpina. Non possono essere escluse, inoltre, le piste che portano a Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri e Antonio Conte, anche se quest’ultimo appare poco propenso a lasciare l’Italia.