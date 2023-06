Inter contro Juventus: di mezzo c’è un tradimento

Il Chelsea ha speso tantissimo quest’anno e la prossima estate potrebbe muovere pedine in uscita. Una di queste potrebbe intrigare anche l’Inter oltre alla Juventus

La stagione del Chelsea è stata a dir poco deludente, soprattutto in relazione alle centinaia di milioni di euro spesi nelle ultime due sessioni per potenziare una squadra finita al dodicesimo posto in Premier League. Una debacle vera e propria che non lascia scampo a tutto l’ambiente: dagli allenatori che si sono susseguiti, fino alla proprietà e ai calciatori.

Un disastro totale che tra i protagonisti, suo malgrado, ha visto anche l’ex napoletano Kalidou Koulibaly, finito al Chelsea un anno fa dopo una lunga militanza in azzurro. A Londra il senegalese non ha trovato terreno fertile, incontrando grosse difficoltà sia dal punto di vista individuale che di squadra.

Dopo appena una stagione il suo nome viene quindi già accostato nuovamente alla Serie A in caso di eventuale addio ad un Chelsea, che dopo tante spese in estate dovrà anche sfoltire la rosa andando a piazzare qualche cessione utile a rinnovare ancora il roster. A proposito delle partenze dei londinesi due big italiane, Inter e Juventus, prestano particolare attenzione.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Koulibaly: mirino sull’ex Napoli

Non è infatti da escludere del tutto che dopo solo un anno anche Koulibaly possa lasciare Londra. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ nel caso ci penserebbe anche l’Inter vista la partenza già certa di Skriniar, e la necessità di rinnovare parte della retrguardia.

Lo stesso Simone Inzaghi darebbe il via libera ad una operazione di questo tipo su un difensore di enorme esperienza e che ha già giocato con grandissimi risultati nel campionato italiano. La fonte iberica sottolinea quindi come l’Inter si affiancherebbe alla Juventus in una possibile corsa a Koulibaly, che ha voglia di riscatto e che ha comunque costi ed un ingaggio molto importante che possono rappresentare un ostacolo.

Va inoltre considerato anche il suo grande legame con la piazza di Napoli, lì dove ha mostrato il meglio della sua carriera.