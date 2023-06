Clamoroso Mourinho: spunta un’altra panchina in Serie A

Il futuro di Mourinho è ancora da scrivere dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Clamorosa indiscrezione, tutti i dettagli

A Budapest è arrivata la sconfitta più amara per Josè Mourinho da quando siede sulla panchina della Roma. Lo ‘Special One’, che ha vissuto notti magiche anche in Champions League, è scoppiato in lacrime dopo la finale persa contro il Siviglia.

Tiene ora banco il suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2024 ma una permanenza sempre più in bilico. Nel post partita, a caldo, l’allenatore ha parlato così: “Lunedì vado in vacanza. Se parlerò con la società? Se fino a lunedì abbiamo tempo di parlare sì, altrimenti si vedrà dopo. Devo lottare per questi ragazzi, ma questo significa anche non dirti che rimango”.

E ancora: “Con la società ci ho parlato mesi fa, avvisandoli che se avessi avuto un contatto con un altro club sarebbero stati i primo a saperlo. Non avrei fatto nulla di nascosto. A dicembre ci ho parlato per il discorso con la Nazionale ma da allora non ho avuto niente altro. In questo momento ho un altro anno di contratto e la situazione è questa”. Nel frattempo spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico portoghese.

Calciomercato, Mourinho-Napoli: clamorosa indiscrezione sul portoghese

Secondo quanto riportato da ‘Cronache di Napoli’, il potente procuratore sportivo Jorge Mendes potrebbe proporre Josè Mourinho, suo assistito, al Napoli per il post Spalletti.

Mendes, che è in buoni rapporti con De Laurentiis, è anche l’agente di Sergio Conceicao, allenatore del Porto già vicino al Napoli due anni fa. Il profilo piace al patron azzurro ma è piuttosto complicato: il tecnico è sotto contratto fino al 2025 e ha una clausola rescissoria da ben 18 milioni di euro. Inoltre, riferisce il quotidiano, è iniziata la “campagna promozionale” dell’agente per piazzare Mourinho e nei discorsi per Conceicao il potente procuratore potrebbe proporlo anche al Napoli.