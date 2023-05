DIRETTA finale Europa League, Siviglia-Roma: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre la finale della ‘Puskas Arena’ tra il Siviglia di Mendilibar e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma affronta il Siviglia a Budapest nella finale che assegna la coppa della Europa League per la stagione 2022-23. Una sfida tra due formazioni che hanno deluso nei rispettivi campionati, che sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina che li ha relegati al sesto posto della Serie A senza più possibilità di raggiungere il quarto, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del loro girone dietro al Betis, ed aver eliminato il Salisburgo ai sedicesimi, la Real Sociedad agli ottavi, il Feyenoord ai quarti ed il Bayer Leverkusen in semifinale. Dall’altro i biancorossi di José Luis Mendilibar, privi dello squalificato Acuna e che a loro volta vengono dal ko contro il Real Madrid che li regala in nona posizione nella Liga a pari punti con Girona e Rayo Vallecano, sono invece retrocessi dalla Champions e hanno avuto la meglio nell’ordine sul Psv Eindhoven, sul Fenerbahce, sul Manchester United e sulla Juventus. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che sulla app di Dazn, ma anche in chiaro su Rai 1. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla Europa League del 2020, quando in gara unica gli andalusi si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Reguilon ed En Nesyri. Calciomercato.it vi offre la finale della ‘Puskas Arena’ tra Siviglia e Roma in tempo reale.

Probabili Formazioni Siviglia-Roma

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Badè, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Bryan Gil, Oliver Torres, Ocampos; En Nesyri. All. Mendilibar

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho