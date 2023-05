Ribaltone Juve-Allegri: spunta un erede a sorpresa

Allegri rimane in bilico in vista della prossima stagione. Nuove conferme sui possibili sostituti e spunta anche un nome a sorpresa

Anche alla vigilia di Juve-Milan Massimiliano Allegri ha nuovamente respinto con forza le dimissioni blindandosi sulla panchina bianconera.

“Dimissioni? No assolutamente. Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine per far sì che la Juventus l’anno prossimo torni a competere per il campionato. Ma la stagione prossima la decideremo il 5 giugno perché dovremo pianificare tutta una serie di cose. Da tutte le cose negative che ci sono successe quest’anno ne usciremo fortificati per l’anno prossimo”. Il tecnico bianconero ha annunciato la prima data chiave per il futuro della Juve: il prossimo lunedì 5 giugno, il giorno seguente Udinese-Juve, Allegri incontrerà dirigenza e proprietà per discutere del futuro. Anche la sua permanenza, al netto delle ultime dichiarazioni, non è più così sicura e circolano già i primi nomi per l’eventuale successione.

Calciomercato Juventus, spunta un nome a sorpresa per l’eventuale dopo Allegri

In caso di separazione a fine stagione, i primi nomi accostati alla panchina della Juve sono i vari Tudor, Conte, Palladino, fino al sogno Zidane. Tuttavia, nelle ultime ore è anche spuntato un nome a sorpresa.

Stando ai bookmakers, infatti, stanno salendo le quotazioni della possibile soluzione interna chiamata Paolo Montero. L’attuale tecnico della Primavera della Juve, ed ex difensore bianconero, è quotato a 12.00 da ‘Goldbet’ dietro solo a Palladino e Zidane. In ogni caso, il book dà ancora grandi chance ad Allegri per la permanenza in panchina. Staremo a vedere.