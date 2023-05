Via libera per l’erede di Allegri: hanno già il sostituto

Possibile via libera in casa Juventus per l’erede di Massimiliano Allegri: hanno già il sostituto. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Si sta concludendo nel peggiore dei modi la complicata stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la nuova penalizzazione di 10 punti, i bianconeri sono di fatto crollati tra Empoli e Milan: i due ko consecutivi hanno definitivamente estromesso Danilo e compagni dalla prossima Champions League.

“Una stagione così non la auguro a nessuno. È stata una stagione anomala ed è evidente. Se guardate la classifica e dite che la Juve ha fatto una stagione sbagliata non lo accettiamo. La Juventus ha fatto 69 punti sul campo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. La stagione è finita a Siviglia, è brutto dirlo ma è così, a livello di energie mentali soprattutto”, ha commentato Allegri dopo Juventus-Milan. Nella conferenza della vigilia l’allenatore ha nuovamente allontanato l’addio, ma anche la sua posizione è ora in discussione e circolano ormai da giorni i primi nomi dei possibile sostituti. Uno di questi è Igor Tudor.

Il tecnico del Marsiglia, vice di Pirlo in bianconero, potrebbe essere presto liberato dall’OM: “Queste sono questioni interne che discuteremo con il club. Penso che la prossima settimana faremo una chiacchierata con la dirigenza dell’OM. – ha annunciato il tecnico croato – Ho un buon rapporto con loro, credo di non aver mai avuto questo tipo di relazione e condivisione prima d’ora. Ho il 100% del loro supporto, credono in quello che sto facendo, il che è raro. Abbiamo un buon rapporto con i dirigenti che sono di alto livello, ma vedremo la prossima settimana”.

Tudor-Juventus, possibile via libera del Marsiglia: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, potrebbe presto arrivare il via libera del Marsiglia per liberare Tudor.

A riferirlo è ‘L’Equipe’: il Marsiglia è già alla ricerca del sostituto di Tudor e lo avrebbe individuato in Franck Haise. Il tecnico del Lens, rivelazione quest’anno in Ligue 1, sarebbe in cima alla lista della dirigenza francese in caso di separazione con l’ex Juve. Possibile via libera dell’OM, dunque, per il ritorno di Tudor in bianconero. I francesi sono già alla ricerca del sostituto.