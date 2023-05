Plusvalenze Juve e caos TAR: “Campionato bloccato”

L’opzione di ricorso al TAR per una valutazione clamorosa sulla regolarità del campionato di Serie A dopo il caso plusvalenze in cui è stata coinvolta la Juventus

La Juventus ha vissuto una delle stagioni sportive più complicate della propria storia ultracentenaria, caratterizzata in negativo dallo scandalo plusvalenze che ha investito non soltanto l’immagine di un club tendenzialmente solido e vincente ma anche i risultati sul campo e le personalità dirigenziali facenti parte del vecchio Consiglio di Amministrazione.

Appena qualche giorno fa il club è stato sanzionato nuovamente in classifica con una penalizzazione ormai definitiva di dieci punti, ma la decisione della Giustizia Sportiva non sarebbe stata accolta positivamente da molti addetti ai lavori ed appassionati. Anche Francesco Oppini ha commentato in una recente intervista esclusiva per ‘juventusnews24.com’ la delicatissima situazione societaria, ricalcando il fatto che le istituzioni andrebbero riformate per garantire un grado di giustizia migliore ed equamente distribuito a tutte le realtà di campionato.

Giustizia Sportiva da riformare e battaglia Juve: “Andrei al TAR”

Sul fatto che la Giustizia Sportiva debba essere afflittiva è un dato di fatto: “Credo però che tutto questo sia stato creato di proposito per farla pagare alla vecchia gestione Agnelli sul discorso Superlega“, ha dichiarato Oppini in prima battuta.

“La Juventus dovrebbe rispondere con una provocazione, è il club che porta in Serie A i maggiori introiti. Fossi in loro andrei al TAR e bloccherei il campionato, inizierei una vera battaglia“, ha poi aggiunto.

Indubbio il fatto che la penalizzazione abbia abbattuto notevolmente anche il morale dei calciatori, tanto che il risultato maturato contro l’Empoli lo ha ampiamente dimostrato: “Non ho mai visto Allegri in quelle condizioni come l’altra sera. La squadra sembra non essere più motivata a fare risultato, completamente scollata da ogni obiettivo. Anche la società deve ragionare sul fatto che questa squadra debba credere in qualcosa, debba avere traguardi da raggiungere“, ha poi aggiunto lo showman.