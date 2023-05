Ancelotti, guerra aperta: il futuro in panchina diventa un giallo

Carlo Ancelotti e un futuro tutto da scrivere, la situazione dell’allenatore del Real Madrid al centro di una polemica infuocata

Non è stata una annata indimenticabile per il Real Madrid, che in campionato ha perso il duello con il Barcellona, volato via a un distacco incolmabile ben prima della fine della stagione, e in Champions League è stato maltrattato in semifinale dal Manchester City. Per Ancelotti e i suoi è comunque arrivata una soddisfazione con la conquista della Coppa del Re.

Un altro trofeo in bacheca nella lunga carriera del tecnico emiliano che comunque nobilita la stagione e che regala un sorriso. Adesso, è il momento di guardare al futuro, per cercare di ripartire all’insegna della massima competitività. Ma il futuro di Ancelotti si tinge di giallo per gli avvenimenti degli ultimi giorni e per lui si va verso uno scontro durissimo.

Real Madrid, Florentino Perez e il ‘duello’ col Brasile per Ancelotti

Il motivo è legato naturalmente al forcing da parte del Brasile, che da tempo ha individuato in lui l’allenatore ideale per rinverdire ambizioni Mondiali, in vista del 2026.

Ancelotti è rimasto lusingato dall’interessamento della federazione verdeoro, ma non intende certo arrivare a una rottura con il Real Madrid. Il suo contratto con i ‘Blancos’ scade nel 2024, Florentino Perez ha provveduto a ‘blindarlo’ con le recenti dichiarazioni pubbliche. Ma c’è sempre l’insistenza di Ednaldo Rodrigues, capo della federcalcio brasiliana, che continua a ribadire la volontà di puntare su di lui. Addirittura, dicendosi fiducioso di avere notizie positive sulla situazione contrattuale dell’allenatore a metà giugno, quando il Brasile sarà in Spagna per le amichevoli con Senegal e Guinea. Si va verso uno spinoso caso diplomatico, la posizione di Ancelotti potrebbe farsi piuttosto scomoda.